Соответствующий ролик опубликовал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министра правительства Шмыгаля обратились к украинцам с призывом “сохранить традиции, защитить самое ценное” и оставаться дома на Пасху с этой целью.

В видеообращении министры рассказали, с чем у них ассоциируется пасхальный праздник. Также чиновники поделились планами на этот день. Некоторые их них планируют, например, провести время с семьей за праздничным столом, другие — позвонить близким.