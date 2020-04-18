Соответствующий ролик опубликовал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
Министра правительства Шмыгаля обратились к украинцам с призывом “сохранить традиции, защитить самое ценное” и оставаться дома на Пасху с этой целью.
В видеообращении министры рассказали, с чем у них ассоциируется пасхальный праздник. Также чиновники поделились планами на этот день. Некоторые их них планируют, например, провести время с семьей за праздничным столом, другие — позвонить близким.
#ЗалишайтесьВдома: Звернення міністрів України
Збережіть традиції. Захистіть найцінніше. Залишайтесь вдома.#StayAtHome #ЗалишайтесьВдома #КабінетМіністрів
Gepostet von Денис Шмигаль am Freitag, 17. April 2020
- Ранее в МВД рассказали, как верующих будут пускать в храмы на Пасху, а также сообщили, что полиция будет штрафовать за посещение богослужений в этот день.
- В связи с введенным карантином из-за вспышки нового типа коронавируса COVID-19 ПЦУ призывает верующих остаться на Пасху дома и приобщиться к богослужениям онлайн.
- #Буквы рассказывали, где и когда можно посмотреть трансляции пасхальных богослужений.