Соответствующие фото и видео Заривная опубликовала в Instagram-историях.

“Вчера провели встречу с представителями украинской киноиндустрии, обсудили широкий круг вопросов: от поддержки кинематографа в условиях эпидемии до онлайн-пиратства”, — написала она.

На опубликованном Заривной видео видно, что на встрече присутствуют около 2 десятков человек. Некоторые участники мероприятия не надели защитные маски. Один — показательно снял ее в момент записи видео.

Кроме того, сама Заривная позировала на фото с кинопродюсером Владимиром Яценко (работал над фильмами “Додому” и “Дике поле” без защитной маски и не соблюдая рекомендуемую дистанцию в 1,5-2 метра.

Напомним, в марте Кабинет министров по рекомендации Президента Украины Владимира Зеленского запретил проведение массовых мероприятия с участием более 10 человек, включая с обрядами и церемониями.

При этом работу в обычном режиме должны продолжена для все без исключения органов государственной власти, учреждений здравоохранения и правоохранительных органов.

С 6 апреля в Украине действуют ужесточенные правила карантина. Своим постановлением правительство обязало носить маски и другую защиту в общественных местах, к которым отнесли и придомовые территории.

В таких местах можно быть не более чем по двое, и только для сопровождения детей. В лесопарковых зонах можно ходить по одному, и только для выгула домашних животных. При “служебной необходимости” передвижения не ограничены, но средства защиты все равно нужно носить.

За нарушение правил карантина статьей 44-3 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) предусмотрен штраф — 17-34 тысяч гривен для физических лиц и до 170 тысяч гривен для должностных лиц.