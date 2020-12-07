Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что эффективность новых вакцин против Covid-19 составляет от 90% до 94,5%, но естественно приобретенный иммунитет даже лучше - дает 99,9982% защиты. Но так ли это?

Об этом пишет издание The New York Times.

Вслед за новостями компаний Pfizer и Moderna о потрясающих результатах экспериментальных вакцин против Covid-19 сенатор-республиканец Рэнд Пол написал в Twitter это провокационное сравнение.

Сенатор из Кентукки переболел коронавирусом. Он утверждал, что перенесенный Covid-19 обеспечивает большую защиту, чем вакцинация.

Но Дженнифер Гоммерман, иммунолог из Университета Торонто считает иначе. По ее словам, основное преимущество вакцины в том, что она предсказуема и безопасна. “Она была оптимально адаптирована для создания эффективного иммунного ответа”, – сказала Гоммерман.

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Что вызывает более сильный иммунный ответ: естественная инфекция или вакцина?

Краткий ответ: не известно. Но вакцины против Covid-19 предсказуемо предотвратили болезнь, и это гораздо более безопасный вариант, считают эксперты.

Вакцины от некоторых патогенов, таких как пневмококковые бактерии, вызывают лучший иммунитет, чем естественная инфекция. Ранние данные свидетельствуют о том, что вакцины против Covid-19 могут попадать именно в эту категорию. У добровольцев, получивших прививку Moderna, в крови было больше антител, чем у людей, которые переболели Covid-19.

В других случаях естественная инфекция сильнее вакцины. Например, свинка, которая может вызвать бесплодие у мужчин, создает пожизненный иммунитет, но некоторые люди, получившие одну или две дозы вакцины, все равно могут заболеть.

На точку зрения сенатора Пола: естественный иммунитет от коронавируса довольно сильный. Подавляющее большинство инфицированных людей вырабатывают по крайней мере некоторые антитела и иммунные клетки, которые могут бороться с инфекцией. И имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что эта защита будет сохраняться в течение многих лет, предотвращая серьезные заболевания, если не повторное заражение.

Но в этом иммунном ответе существует огромный динамический диапазон с 200-кратной разницей в уровнях антител.

У людей с легким течением болезни иммунная защита, которая может предотвратить повторное заражение, может ослабнуть в течение нескольких месяцев. “Для этих людей вакцинация может дать больше пользы”, – сказал Билл Хэнедж, эпидемиолог из Гарвардского университета.

Разнообразие иммунного ответа может быть связано с различиями в количестве вируса, которому подвергся человек.

С вакциной все получают одинаковую дозу. “Мы знаем вводимую дозу, и мы знаем, что эта доза эффективна для индукции иммунного ответа”, – сказала Гоммерман.

Люди, страдающие ожирением или такими заболеваниями, как диабет, особенно восприимчивы к тяжелому течению Covid-19. Считается, что вирус менее опасный для молодых людей, и женщины, как правило, чувствуют себя лучше, чем мужчины. Но помимо этих обобщений, врачи не знают, почему некоторые люди тяжело болеют и умирают, а у других нет симптомов.

В исследовании с участием более 3000 человек в возрасте от 18 до 34 лет, которые были госпитализированы с Covid-19, 20 % потребовалась интенсивная терапия, а 3 % умерли.

“Это правда, что большинство людей не попадут в больницу, большинство людей не попадут в отделение интенсивной терапии и не умрут. Но никто не застрахован от тяжелых болезней”, – сказала доктор Ивонн Мальдонадо, представляющая Американскую академию педиатрии.

Примерно каждый третий человек, который выздоровел от Covid-19, в течение нескольких месяцев после этого имеет хронические последствия, включая истощение и учащенное сердцебиение. В эту категорию попадают и люди моложе 35 лет. У некоторых также наблюдаются тревожные симптомы, аналогичные волчанке и ревматоидному артриту.

Вакцины против Covid-19, наоборот, несут в себе меньше риск. Они были протестированы на десятках тысяч людей и не показали серьезных побочных эффектов – по крайней мере, пока.