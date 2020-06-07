«Пришло время для нового руководства»: Республиканцы засомневались, поддержат ли Трампа на выборах

В 2016 году только топ-республиканцы занимали позицию против выдвижения Дональда Трампа на пост президента: они думали, что Трамп вряд ли победит и отсутствовала четкая консервативной программа управления. Президентская кампания 2020 года отличается тем, что нынешнему президенту противостоит вся партия. Для многих это значить поставить под угрозу политические приоритеты и вызвать гнев Трампа.

О политической расстановке сил в США накануне президентской гонки 2020 идет речь в статье американского издания The Washington Post.

Все большее число видных республиканцев обсуждают, как далеко может зайти противостояние, что они могут и не переизбрать Трампа, а то и вовсе проголосовать за Джозефа Байдена – кандидата от демократов.

Ситуация обострилась после жесткой реакции Трампа на протесты против расовой дискриминации и жестокости полиции, в то время, как страна была третьим эпицентром в мире по распространению коронавируса.

Некоторые представители Республиканской партии подтвердили изданию свои опасения на условиях анонимности.

Бывший президент Джордж Буш не поддержит переизбрание Трампа, ине уверен в поддержке действующего президента Джеб Буш, говорят люди из его близкого окружения.

Сенатор из штата Юта Митт Ромни также сомневается в том, за кого отдать свой голос на выборах 3 ноября.

Синди Маккейн, вдова сенатора Джона Маккейна, почти наверняка поддержит мистера Байдена, но не уверена, насколько публично может об этом говорить, так как один из ее сыновей намерен баллотироваться на должность.

Никто из вышеперечисленных политиков не голосовал за Трампа в 2016 году, но позиция заметных республиканцев имеет вес, когда на кону стоит будущее действующего президента и его общая повестка дня с лидерами Сената.

Бывшие республиканские лидеры, такие как бывшие спикеры Пол Д. Райан и Джон А. Бонер, не рассказали, кого поддержат на выборах, а некоторые республиканцы, которые не поддержат Трампа, взвешивают, стоит ли открыто заявлять о поддержке Байдена.

Военные лидеры в отставке, которые отстаивают свои частные политические взгляды, все чаще выражают беспокойство по поводу руководства президента, но не уверены, стоит ли поддерживать его противника.

Сам Байден, стремясь заручиться поддержкой всех партий, намерен развернуть свою коалицию “Республиканцы за Байдена” на последних этапах кампании, после полной консолидации демократов.

Публичные выражения Трампа против демонстраций, призывах к “доминированию” силовиков над людьми убедило некоторых лидеров республиканцев, что они больше не могут молчать.

Бывший министр обороны Джим Мэттиса разразился мощной критикой в отношении Трампа, так же как и сенатор Лиза Мурковски из Аляски, что усилили дискуссии в партии о том, подходит ли Трамп на эту должность.

“Этой осенью пришло время для нового руководства в этой стране — республиканского, демократического или независимого”, – сказал Уильям МакРэйв, адмирал в отставке военно-морского флота, который руководил рейдом, убившим Усаму бен Ладена.

“Президент Трамп показал, что у него нет качеств, необходимых, чтобы быть хорошим главнокомандующим”.

Адмирал МакРэйвен заявил, что Трамп не прошел тест лидерства.

“Поскольку мы боролись с эпидемией коронавируса и ужасными актами расизма и несправедливости, этот президент не проявил ни одного из лидерских качеств”, – сказал адмирал МакРейвен.

Победа Трампа на выборах 2016 года, произошла несмотря на критику некоторых республиканцев и отставных военных офицеров, которые отказались поддержать его.

Также Трампа критикуют непреклонные сторонники такие, как Митч Макконнелл, лидер большинства в Сенате, Тед Круз и Линдси Грэм.

Сегодняшние опросы показывают, что рядовые республиканцы не поддерживают президенты и некоторые из них присоединяются к группе “независимых”.

Колин Пауэлл и Кондолиза Райс, которые оба исполняли обязанности государственного секретаря при Джордже Буше-младшем, также до сих пор отказываются заявлять о своих намерениях.

Джон Келли, бывший начальник штаба Трампа и отставной генерал морской пехоты, не сказал, за кого он будет голосовать, хотя он позволил себе сообщить, что “у нас есть несколько дополнительных вариантов”.

И все же по отдельности они не могут повлиять на многие голоса — особенно во время глубокой поляризации. Но их коллективная оппозиция или даже громкое молчание могут стать стратегией разрешения, чтобы уменьшить лояльность партии.