Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
“Я считаю, что эта тема, несмотря на болезненность, – это тот путь, который мы должны пройти, чтобы оценить, каким образом мы с вами как государство готовы оплачивать услуги правительственных чиновников. Тот дисбаланс, который сейчас существует, – это все равно рано или поздно нужно будет решать. Оклады министров в 16 тысяч гривен – это неуважение к нашему государству. И это путь к тому, чтобы выписывались эти бешенные проценты премий”, – подчеркнул Пристайко.
Он посоветовал обратить внимание на уровень зарплат других чиновников и отметил, что по данному вопросу необходима дискуссия.
“Я думаю, что нужно честно посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас. Когда мы говорим, что некоторые судьи или кто-то еще получают сотни тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривен – это означает, что мы сами себя обманываем. И этот вопрос нужно решить как можно скорее. Эта дискуссия необходима”, – заявил Пристайко.
- Ранее стало известно, что чиновники ряда ведомств в 3,5- 5 раза увеличили себе зарплаты, а министры получили сотни тысяч премий. #Буквы рассказывали, кто из топ-чиновников заработал в декабре больше всех.
- Кабинет Министров Украины планирует ежемесячно публиковать данные о доходах топ-чиновников. Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Он также проинформировал, что обсуждаемые высокие зарплаты его коллег за декабрь – результат того, что им выплатили премии за несколько месяцев.