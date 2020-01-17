Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что оклад в 16 тысяч гривен для членов Правительства – это "неуважение к государству".

Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“Я считаю, что эта тема, несмотря на болезненность, – это тот путь, который мы должны пройти, чтобы оценить, каким образом мы с вами как государство готовы оплачивать услуги правительственных чиновников. Тот дисбаланс, который сейчас существует, – это все равно рано или поздно нужно будет решать. Оклады министров в 16 тысяч гривен – это неуважение к нашему государству. И это путь к тому, чтобы выписывались эти бешенные проценты премий”, – подчеркнул Пристайко.

Он посоветовал обратить внимание на уровень зарплат других чиновников и отметил, что по данному вопросу необходима дискуссия.

“Я думаю, что нужно честно посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас. Когда мы говорим, что некоторые судьи или кто-то еще получают сотни тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривен – это означает, что мы сами себя обманываем. И этот вопрос нужно решить как можно скорее. Эта дискуссия необходима”, – заявил Пристайко.