Об этом сообщает американское издание Morningstar.
“Обмениваясь информацией о модели (аппарата ИВЛ – ред.) PB 560 открыто, мы надеемся увеличить их глобальное производство для борьбы с COVID-19”, – сказал Боб Уайт, исполнительный вице-президент компании и руководитель группы инвазивных методов лечения в Medtronic.
Компания разместила в сети проектные документы, руководства по обслуживанию и другую информацию об аппарате ИВЛ Puritan Bennett 560, который продается в 35 странах. Также компания планирует опубликовать программный код и другую информацию в ближайшее время.
Во время эпидемии коронавируса Medtronic также нарастила производство аппарата ИВЛ модели Puritan Bennett 980.
Отметим, аппараты для искусственной вентиляции легких необходимы для лечения людей с тяжелой формой коронавируса, которым трудно самостоятельно дышать. В связи с эпидемией коронавируса, больницы и государственные органы увеличили заказы на аппараты ИВЛ, а производители увеличили их производство.
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