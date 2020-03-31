Компания Medtronic Plc, которая производит аппараты для искусственной вентиляции легких опубликовала проектные документы для изготовления аппарата ИВЛ, чтобы другие компании могли быстро приступить к его производству и удовлетворить спрос, вызванный коронавирусом.

Об этом сообщает американское издание Morningstar.

“Обмениваясь информацией о модели (аппарата ИВЛ – ред.) PB 560 открыто, мы надеемся увеличить их глобальное производство для борьбы с COVID-19”, – сказал Боб Уайт, исполнительный вице-президент компании и руководитель группы инвазивных методов лечения в Medtronic.

Компания разместила в сети проектные документы, руководства по обслуживанию и другую информацию об аппарате ИВЛ Puritan Bennett 560, который продается в 35 странах. Также компания планирует опубликовать программный код и другую информацию в ближайшее время.

Во время эпидемии коронавируса Medtronic также нарастила производство аппарата ИВЛ модели Puritan Bennett 980.

Отметим, аппараты для искусственной вентиляции легких необходимы для лечения людей с тяжелой формой коронавируса, которым трудно самостоятельно дышать. В связи с эпидемией коронавируса, больницы и государственные органы увеличили заказы на аппараты ИВЛ, а производители увеличили их производство.