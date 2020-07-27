Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось ранее, в Киеве проходит акция протеста под названием “Наша армия – мира гарант, а Россия – оккупант”, организаторами которой является общественное объединение “Рух опору капітуляції”. #Буквы ведут прямую трансляцию акции.
Участники акции отмечают, что объявляя “перемирие” на Донбассе власть обезоружила армию и лишила возможности оказывать какое-либо сопротивление агрессору без дисциплинарного наказания, права вести разведывательную деятельность.
В связи с этим участники протеста выдвинули президенту Зеленскому перечень требований. Их объявил ветеран российско-украинской войны, член координационного совета “Руху опору капітуляції” Павел Билоус:
“Участники акции требуют от Зеленского и его команды безотлагательно:
1. Остановить разоружение украинского войска на передовой.
2. Отменить фактический запрет открывать огонь.
3. Отдать приказы уничтожать вражеские силы в ответ на обстрелы украинских позиции оккупационными войсками.
4. Увеличить денежное обеспечение военнослужащих, отменить сокращение Вооруженных Сил Украины до полной победы над Россией.
5. Отменить преступные приказы о запрете разведки и аэроразведки.
6. Ни в коем случае не идти на требования России о предоставлении ОРДЛО особого статуса и проведении местных выборов на оккупированных территориях до полной деоккупации. Руки прочь от Конституции!
7. Забыть о возобновлении водоснабжения в оккупированный Крым с территории Украины.
8. Пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины, а ее оккупационные войска не покинут нашу территорию, усиливать санкции против агрессора и требовать этого от международного сообщества.
9. Немедленно освободить из тюрьмы Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко (фигуранты “дела Шеремета” – ред.), прекратить любые преследования ветеранов и волонтеров.
10. Начать расследование по статье 111 Уголовного Кодекса (“государственная измена”) в отношении высших должностных лиц, причастных к этому позорному перемирии.
Отставка председателя Офиса президента Андрея Ермака, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, министра обороны Андрея Тарана, главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и всех руководителей правоохранительных и специальных органов. “
В случае невыполнения этих требований активисты намерены “любым способом защитить нашу Конституцию и суверенитет Украины”.
“Мы придем 24 августа и спросим у них, что они выполнили из наших требований, и тогда уже готовьтесь”, — подытожил Билоус.
- Как известно, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” с понедельника, 27 июля.
- В ОБСЕ раскрыли некоторые детали этого режима “тишины”.
- “Всеобъемлющее” перемирие было нарушено уже через 20 минут после начала прекращения огня на Донбассе.