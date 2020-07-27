Участники акции отмечают, что объявляя “перемирие” на Донбассе власть обезоружила армию и лишила возможности оказывать какое-либо сопротивление агрессору без дисциплинарного наказания, права вести разведывательную деятельность.

В связи с этим участники протеста выдвинули президенту Зеленскому перечень требований. Их объявил ветеран российско-украинской войны, член координационного совета “Руху опору капітуляції” Павел Билоус:

“Участники акции требуют от Зеленского и его команды безотлагательно:

1. Остановить разоружение украинского войска на передовой.

2. Отменить фактический запрет открывать огонь.

3. Отдать приказы уничтожать вражеские силы в ответ на обстрелы украинских позиции оккупационными войсками.

4. Увеличить денежное обеспечение военнослужащих, отменить сокращение Вооруженных Сил Украины до полной победы над Россией.

5. Отменить преступные приказы о запрете разведки и аэроразведки.

6. Ни в коем случае не идти на требования России о предоставлении ОРДЛО особого статуса и проведении местных выборов на оккупированных территориях до полной деоккупации. Руки прочь от Конституции!

7. Забыть о возобновлении водоснабжения в оккупированный Крым с территории Украины.

8. Пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины, а ее оккупационные войска не покинут нашу территорию, усиливать санкции против агрессора и требовать этого от международного сообщества.

9. Немедленно освободить из тюрьмы Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко (фигуранты “дела Шеремета” – ред.), прекратить любые преследования ветеранов и волонтеров.

10. Начать расследование по статье 111 Уголовного Кодекса (“государственная измена”) в отношении высших должностных лиц, причастных к этому позорному перемирии.

Отставка председателя Офиса президента Андрея Ермака, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, министра обороны Андрея Тарана, главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и всех руководителей правоохранительных и специальных органов. “