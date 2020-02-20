Протестующие в Новых Санжарах не столько против размещения эвакуированных людей на территории района, как их возмущает полная секретность и отсутствие диалога со стороны должностных лиц.

Об этом заявила медиаэксперт Института массовой информации Ирина Земляная.

“Только сегодня утром нацгвардейцы с помощью БТРов оттеснили машины жителей, заблокировали дорогу, вытащили из толпы несколько человек и избили их. Тем самым разблокировав дорогу для автобусов, которые завезли какое-то специальное оборудование в санаторий. А вчера днем, по информации от жителей, выписали отдыхающих и перевезли в Миргород, а работников санатория заставили выключить телефоны и делать генеральную уборку заведения”, – объяснила Земляная.

По ее словам, каждая новая информация обрастала новыми “фактами” и слухами.

“На сегодняшний день у жителей поселка и района нет информации о том, как будет работать санаторий, какие меры безопасности приняты для обеспечения жизни и здоровья работников, что делать людям, которые живут рядом с санаторием, какие меры безопасности должны применять жители поселка, как долго там будут эвакуированные и еще множество и множество вопросов, на которые никто не пытается дать ответ”, – заявила медиаэксперт.

Земляная отметила, что кому-то очень выгодно распространять месседж, что люди против своих же людей, и люди, которые протестуют какие-то не такие и дикие.

“От своих односельчан лично и коммуницируя в группах в соцсетях, я не вижу протеста против людей. Протест скорее против бездарных и бестолковых попыток власти “все порешать” и полный игнор местного населения. Как медиаэкспретка я бы рекомендовала властям начинать коммуникацию за несколько дней до события, что позволит людям привыкнуть к информации и обдумать ее, а не эмоционально реагировать. Также нужно давать полную информацию о мерах безопасности для жителей и советы, как уберечься от заражения. А когда эмоции жителей уже зашкаливают нужно выходить к ним и говорить и отвечать на вопросы, пока они не закончатся”, – подчеркнула она.