Об этом сообщает агентство Reuters.

Демонстранты собрались из-за взрывов в порту 4 августа, в результате которых был разрушен сам порт и часть города. Протестующие выражали свое возмущение тем, как правительство действовало после трагедии. Участники акции возлагают на политиков ответственность за произошедшее. По их мнению, взрывы произошли из-за халатности власти.

Демонстранты пришли к зданию парламента и попытались прорваться в него через забор и полицейский кордон. Вооруженная полиция применила в ответ слезоточивый газ, произошли столкновения.

Некоторые протестующие бросали камни. Раздавались такие лозунги, как: “Народ хочет падения режима!”, “Революция!” и “Уходите, вы все убийцы!”.

Впоследствии десятки разъяренных протестующих ворвались в Министерство иностранных дел страны, где сожгли портрет президента Мишеля Ауна. По мнению участников протеста, он виновен в глубоком политическом и экономическом кризисе в стране.

Демонстранты призывают занимать здания и других министерств (в частности, Министерства экономики).

Агентства Reuters и ВВС сообщают, что в городе – на месте протестов – были слышны выстрелы.

Фото: Reuters

Согласно данным Красного Креста, в ходе сегодняшних протестов в Бейруте ранения получили более 110 человек (55 человек госпитализировали).

Согласно последним данным местного Министерства охраны здоровья, в результате взрывов в порту Бейрута погибли 158 человек и 6000 получили ранения. Кроме того, 21 человек все еще числится пропавшим без вести.

Правительство пообещало привлечь виновных к ответственности, но не все ливанцы этому верят. Известно, что по факту взрывов были задержаны 20 человек.

Официальные лица заявили, что трагический инцидент в порту мог нанести ущерб в размере 15 млрд долларов. Эта сумма неподъемна для Ливана, который ранее объявил дефолт по огромному долгу, превышающему 150% ВВП.

Фото: Reuters

Фото: АР

  • Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
  • Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем ​​траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
  • Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
  • Украина предложила оказать помощь Ливану в связи с масштабным взрывом в порту Бейрута, который произошел 4 августа.