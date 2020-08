Об этом сообщает агентство Reuters.

Демонстранты собрались из-за взрывов в порту 4 августа, в результате которых был разрушен сам порт и часть города. Протестующие выражали свое возмущение тем, как правительство действовало после трагедии. Участники акции возлагают на политиков ответственность за произошедшее. По их мнению, взрывы произошли из-за халатности власти.

Демонстранты пришли к зданию парламента и попытались прорваться в него через забор и полицейский кордон. Вооруженная полиция применила в ответ слезоточивый газ, произошли столкновения.

Некоторые протестующие бросали камни. Раздавались такие лозунги, как: “Народ хочет падения режима!”, “Революция!” и “Уходите, вы все убийцы!”.

Впоследствии десятки разъяренных протестующих ворвались в Министерство иностранных дел страны, где сожгли портрет президента Мишеля Ауна. По мнению участников протеста, он виновен в глубоком политическом и экономическом кризисе в стране.

Watch: Demonstrators burn pictures of #Lebanon‘s President Michel Aoun inside the Foreign Ministry building during protests over the government’s handling of the massive #Beirut explosion that killed over 150 people on August 4.https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/JsC4FJiCjy — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

Демонстранты призывают занимать здания и других министерств (в частности, Министерства экономики).

Агентства Reuters и ВВС сообщают, что в городе – на месте протестов – были слышны выстрелы.

Согласно данным Красного Креста, в ходе сегодняшних протестов в Бейруте ранения получили более 110 человек (55 человек госпитализировали).

Согласно последним данным местного Министерства охраны здоровья, в результате взрывов в порту Бейрута погибли 158 человек и 6000 получили ранения. Кроме того, 21 человек все еще числится пропавшим без вести.

Правительство пообещало привлечь виновных к ответственности, но не все ливанцы этому верят. Известно, что по факту взрывов были задержаны 20 человек.

Официальные лица заявили, что трагический инцидент в порту мог нанести ущерб в размере 15 млрд долларов. Эта сумма неподъемна для Ливана, который ранее объявил дефолт по огромному долгу, превышающему 150% ВВП.

Watch: Protesters storm #Lebanon’s foreign ministry building and put up banners that read “capital of the revolution” and “Beirut is a demilitarized city,” amid anti-government demonstrations in the wake of the deadly #Beirut explosion.https://t.co/pHRtcxMaha pic.twitter.com/L1g9kLozak — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

Big crowds don’t look like they’re going anywhere for the time being #Beirut pic.twitter.com/0NCQFMMRwh — Sharif Kouddous (@sharifkouddous) August 8, 2020