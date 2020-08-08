Об этом сообщает агентство Reuters.
Демонстранты собрались из-за взрывов в порту 4 августа, в результате которых был разрушен сам порт и часть города. Протестующие выражали свое возмущение тем, как правительство действовало после трагедии. Участники акции возлагают на политиков ответственность за произошедшее. По их мнению, взрывы произошли из-за халатности власти.
Демонстранты пришли к зданию парламента и попытались прорваться в него через забор и полицейский кордон. Вооруженная полиция применила в ответ слезоточивый газ, произошли столкновения.
Некоторые протестующие бросали камни. Раздавались такие лозунги, как: “Народ хочет падения режима!”, “Революция!” и “Уходите, вы все убийцы!”.
Впоследствии десятки разъяренных протестующих ворвались в Министерство иностранных дел страны, где сожгли портрет президента Мишеля Ауна. По мнению участников протеста, он виновен в глубоком политическом и экономическом кризисе в стране.
اقتحام وزارة الخارجية.. #لبنان_ينتفض #بيروت
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— Salman Andary (@salmanonline) August 8, 2020
Watch: Demonstrators burn pictures of #Lebanon‘s President Michel Aoun inside the Foreign Ministry building during protests over the government’s handling of the massive #Beirut explosion that killed over 150 people on August 4.https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/JsC4FJiCjy
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020
Демонстранты призывают занимать здания и других министерств (в частности, Министерства экономики).
Агентства Reuters и ВВС сообщают, что в городе – на месте протестов – были слышны выстрелы.
Согласно данным Красного Креста, в ходе сегодняшних протестов в Бейруте ранения получили более 110 человек (55 человек госпитализировали).
Согласно последним данным местного Министерства охраны здоровья, в результате взрывов в порту Бейрута погибли 158 человек и 6000 получили ранения. Кроме того, 21 человек все еще числится пропавшим без вести.
Правительство пообещало привлечь виновных к ответственности, но не все ливанцы этому верят. Известно, что по факту взрывов были задержаны 20 человек.
Официальные лица заявили, что трагический инцидент в порту мог нанести ущерб в размере 15 млрд долларов. Эта сумма неподъемна для Ливана, который ранее объявил дефолт по огромному долгу, превышающему 150% ВВП.
Watch: Protesters storm #Lebanon’s foreign ministry building and put up banners that read “capital of the revolution” and “Beirut is a demilitarized city,” amid anti-government demonstrations in the wake of the deadly #Beirut explosion.https://t.co/pHRtcxMaha pic.twitter.com/L1g9kLozak
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020
Big crowds don’t look like they’re going anywhere for the time being #Beirut pic.twitter.com/0NCQFMMRwh
— Sharif Kouddous (@sharifkouddous) August 8, 2020
- Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
- Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- Украина предложила оказать помощь Ливану в связи с масштабным взрывом в порту Бейрута, который произошел 4 августа.