Об этом пишет Reuters.
Забастовка началась, несмотря на угрозы военных применить силу к протестующим.
В понедельник протесты прошли в городах и поселках по всей стране, от северных холмов на границе с Китаем до центральных равнин и дельты реки Иравади.
На фото из соцсетей видно, как грузовик с водометами полиции и множество других транспортных средств разгоняют скандировавших людей в Нейпьидо возле штаб-квартиры военных. Когда протестующие разошлись, полиция погналась за ними. Несколько человек задержали.
“Они преследуют и арестовывают нас. Мы просто мирно протестуем”, – сказала одна из протестующих.
TW//violence
The protestors are no confrontation at all. Even when the crowd dispersed, the military shot with gun into the neighborhood. The peaceful and unarmed protestors were shot and killed.#WhatsHappeninglnMyanmar#Feb20Coup #Mandalay pic.twitter.com/cIvYoipp3v
— Sai Mauck Kham (@Saimauckkham) February 20, 2021
Помимо местных магазинов, в понедельник о закрытии объявили и международные сети, включая KFC Yum Brands Inc. и службу доставки Food Panda, принадлежащую Delivery Hero.
Компания Grab из Юго-Восточной Азии также закрыла доставку, но пока не закрывает службу такси.
Несколько западных стран осудили переворот и насилие против протестующих.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать принимать решительные меры против властей, жестоко расправляющихся с противниками переворота в стране Юго-Восточной Азии.
“Мы поддерживаем народ Бирмы”, – сказал он.
Великобритания, Германия, Япония и Сингапур также осудили насилие, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что убийства граждан недопустимы.
В заявлении захваченного МИД Мьянмы говорится, что власти “проявляли крайнюю сдержанность”. Ведомство упрекнуло некоторые страны за резкие высказывания и охарактеризовало их как грубое вмешательство во внутренние дела страны.
Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы сообщила, что после переворота 640 человек были арестованы, обвинены или осуждены, включая бывших членов правительства и противников переворота.
- Напомним, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.
- Вооруженные силы Мьянмы, захватившие власть в стране после ареста ее руководителей, заявили о планах провести новые выборы.
- 7 февраля стало известно, что в Мьянме военные отключили доступ к Facebook, Twitter и Instagram. Тем не менее это не помешало десяткам тысяч жителей страны выйти на протесты.
- Накануне полиция Мьянмы открыла огонь по протестующим в Мандалае, в результате чего погибли по меньшей мере двое.