Полиция Мьянмы начала разгон демонстрантов в столице Нейпьидо после того, как предприятия по всей стране закрылись из-за всеобщей забастовки против военного переворота.

Об этом пишет Reuters.

Забастовка началась, несмотря на угрозы военных применить силу к протестующим.

В понедельник протесты прошли в городах и поселках по всей стране, от северных холмов на границе с Китаем до центральных равнин и дельты реки Иравади.

На фото из соцсетей видно, как грузовик с водометами полиции и множество других транспортных средств разгоняют скандировавших людей в Нейпьидо возле штаб-квартиры военных. Когда протестующие разошлись, полиция погналась за ними. Несколько человек задержали.

“Они преследуют и арестовывают нас. Мы просто мирно протестуем”, – сказала одна из протестующих.

TW//violence

The protestors are no confrontation at all. Even when the crowd dispersed, the military shot with gun into the neighborhood. The peaceful and unarmed protestors were shot and killed.#WhatsHappeninglnMyanmar#Feb20Coup #Mandalay pic.twitter.com/cIvYoipp3v — Sai Mauck Kham (@Saimauckkham) February 20, 2021

Помимо местных магазинов, в понедельник о закрытии объявили и международные сети, включая KFC Yum Brands Inc. и службу доставки Food Panda, принадлежащую Delivery Hero.

Компания Grab из Юго-Восточной Азии также закрыла доставку, но пока не закрывает службу такси.

Несколько западных стран осудили переворот и насилие против протестующих.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать принимать решительные меры против властей, жестоко расправляющихся с противниками переворота в стране Юго-Восточной Азии.

“Мы поддерживаем народ Бирмы”, – сказал он.

Великобритания, Германия, Япония и Сингапур также осудили насилие, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что убийства граждан недопустимы.

В заявлении захваченного МИД Мьянмы говорится, что власти “проявляли крайнюю сдержанность”. Ведомство упрекнуло некоторые страны за резкие высказывания и охарактеризовало их как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы сообщила, что после переворота 640 человек были арестованы, обвинены или осуждены, включая бывших членов правительства и противников переворота.