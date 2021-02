Об этом пишет Reuters.

Забастовка началась, несмотря на угрозы военных применить силу к протестующим.

В понедельник протесты прошли в городах и поселках по всей стране, от северных холмов на границе с Китаем до центральных равнин и дельты реки Иравади.

На фото из соцсетей видно, как грузовик с водометами полиции и множество других транспортных средств разгоняют скандировавших людей в Нейпьидо возле штаб-квартиры военных. Когда протестующие разошлись, полиция погналась за ними. Несколько человек задержали.

“Они преследуют и арестовывают нас. Мы просто мирно протестуем”, – сказала одна из протестующих.

TW//violence

The protestors are no confrontation at all. Even when the crowd dispersed, the military shot with gun into the neighborhood. The peaceful and unarmed protestors were shot and killed.#WhatsHappeninglnMyanmar#Feb20Coup #Mandalay pic.twitter.com/cIvYoipp3v

— Sai Mauck Kham (@Saimauckkham) February 20, 2021