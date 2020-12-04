Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона №4431 в первом чтении проголосовали 302 нардепа, а во втором – 304.
Кроме того, депутаты поддержали предложение заместителя главы ВР Елены Кондратюк о безотлагательном подписании документа спикером Дмитрием Разумковым.
Стоит отметить, что это один из трех законопроектов, инициированных президентом Украины Владимиром Зеленским для поддержки бизнеса в условиях карантина.
Законопроектом вносятся изменения в статью 28 закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год”.
Документом расширен перечень направлений, на которые могут выделяться средства из COVID-фонда. Они будут направлены на:
• предоставление единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности из-за усиления карантина (сумма выплаты — 8 тысяч гривен);
• предоставление единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников (сумма выплаты — до 8 тысяч гривен на одного работника);
• единовременную компенсацию субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент три законопроекта, касающиеся поддержки бизнеса во время действия карантина.
- Физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен единоразовой помощи в связи с карантином. Соответствующий законопроект сегодня поддержала во втором чтении и в целом Верховная Рада.
- Кроме того, Верховная Рада Украины приняла сегодня во втором чтении и в целом законопроект, который направлен на поддержку бизнеса во время карантина и предусматривает списание некоторых налоговых долгов.