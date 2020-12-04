Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, который позволяет направить денежные средства из Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 на помощь бизнесу.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №4431 в первом чтении проголосовали 302 нардепа, а во втором – 304.

Кроме того, депутаты поддержали предложение заместителя главы ВР Елены Кондратюк о безотлагательном подписании документа спикером Дмитрием Разумковым.

Стоит отметить, что это один из трех законопроектов, инициированных президентом Украины Владимиром Зеленским для поддержки бизнеса в условиях карантина.

Законопроектом вносятся изменения в статью 28 закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год”.

Документом расширен перечень направлений, на которые могут выделяться средства из COVID-фонда. Они будут направлены на:

• предоставление единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности из-за усиления карантина (сумма выплаты — 8 тысяч гривен);

• предоставление единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников (сумма выплаты — до 8 тысяч гривен на одного работника);

• единовременную компенсацию субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц.