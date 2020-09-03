Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Проект закона № 3649 поддержали 244 нардепа.
Согласно пояснительной записке, в Украине “наблюдается высокое количество случаев передачи инфекционных заболеваний, связанных с донацией крови и/или компонентов крови”.
“Наиболее критической эта ситуация является в случае с нерегулярными донорами, которые не проходят регулярных медицинских обследований и/или могут умышленно скрыть информацию о противопоказаниях к донорству для того, чтобы иметь возможность осуществить донацию”, – отмечается в записке.
Законопроектом вводится административная ответственность для доноров, которые скрыли информацию или предоставили ложные сведения о состоянии своего здоровья, “если это могло нанести вред здоровью реципиента”.
Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей о штрафах для таких доноров.
Размер штрафа составит от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (425 – 850 гривен).
- В июле Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о безопасности и качестве донорской крови.
- 2 июня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который, среди прочего, устанавливает ограничения на вывоз донорской крови за пределы страны.
- Весной в медицинских учреждениях Украины в связи с карантином и эпидемией возник дефицит донорской крови.