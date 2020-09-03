Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение штрафов для тех доноров крови, которые предоставили ложную информацию о состоянии своего здоровья.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 3649 поддержали 244 нардепа.

Согласно пояснительной записке, в Украине “наблюдается высокое количество случаев передачи инфекционных заболеваний, связанных с донацией крови и/или компонентов крови”.

“Наиболее критической эта ситуация является в случае с нерегулярными донорами, которые не проходят регулярных медицинских обследований и/или могут умышленно скрыть информацию о противопоказаниях к донорству для того, чтобы иметь возможность осуществить донацию”, – отмечается в записке.

Законопроектом вводится административная ответственность для доноров, которые скрыли информацию или предоставили ложные сведения о состоянии своего здоровья, “если это могло нанести вред здоровью реципиента”.

Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей о штрафах для таких доноров.

Размер штрафа составит от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (425 – 850 гривен).