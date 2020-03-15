Об этом #Буквам сообщил один из депутатов партии “Слуга народа”.
“Там фактически только одну неделю пленарную (с 30 марта по 3 апреля) переведут в комитетский”, – рассказал депутат.
Пленарные заседания на этой неделе состоятся.
При этом депутаты эти недели будут работать в комитетах, что позволит им в случае необходимости быстро собраться на внеочередное заседание.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.