В Парламенте рассматривают возможность отменить пленарные заседания до 14 апреля из-за коронавируса.

Об этом #Буквам сообщил один из депутатов партии “Слуга народа”.

“Там фактически только одну неделю пленарную (с 30 марта по 3 апреля) переведут в комитетский”, – рассказал депутат.

Пленарные заседания на этой неделе состоятся.

При этом депутаты эти недели будут работать в комитетах, что позволит им в случае необходимости быстро собраться на внеочередное заседание.