Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает создание "кандидатского резерва" государственных служащих.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 3491 проголосовали 258 народных депутатов.

Законопроектом предлагается ввести институт “кандидатского резерва” на государственной службе путем создания базы кандидатского резерва.

Лиц, которые набрали высокие баллы во время конкурса на государственные должности, но не победили, будут вносить в электронную базу (они и составят “кандидатский резерв”). У всех кандидатов будет собственный электронный кабинет.

Через него специалистов автоматически будут приглашать к участию в конкурсах на другие должности, которые соответствуют их опыту и профессиональным качествам.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, это позволит “использовать профессиональный потенциал таких кандидатов”.

Базу кандидатского резерва предлагается создать на Едином портале вакансий государственной службы.

Информация по кандидатам в базе “кандидатского резерва” будет находиться в течение года (с даты опубликования информации о победителе конкурса или об отсутствии такового).

Порядок ведения и применения данных такой базы будет утверждать Правительство.