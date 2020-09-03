Верховная Рада Украины провалила голосование за законопроект о внесении изменений в избирательное законодательство – с учетом нового административно-территориального устройства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 3971 в первом чтении поддержали только 108 нардепов (при 226 минимально необходимых), в том числе большинство депутатов от “Слуги народа”.

Во время голосования в зале заседаний звучали крики: “Позор “слугам народа!”

Не были поддержаны и предложения о направлении документа на повторное первое чтение и на доработку.

Согласно пояснительной записке, параллельно с реформой избирательного законодательства в Украине реализовывалась реформа децентрализации и административно-территориального устройства. Следствием этого стало создание новых территориальных общин и реорганизация районного уровня административно-территориального устройства Украины. В связи с этим необходимо было внести изменения в Избирательный кодекс.

Законопроектом были предусмотрены уточнения в кодексе:

• по изменению границ участковых избирательных комиссий;

• по ограничениям в части ведения предвыборной агитации;

• по требованиям к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и избирательных бюллетенях;

• по выдвижению кандидатов местными организациями политических партий;

• по поводу перечня документов для регистрации кандидатов в депутаты;

• по требованиям к избирательным бюллетеням и порядку их изготовления;

• по организации и порядку голосования;

• по регистрации избранных на местных выборах депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских глав.

Стоит отметить, что перед сегодняшним заседанием Рады нардепы не поддержали на профильном комитете по вопросам организации госвласти поправку к данному законопроекту, которая позволяла Центральной избирательной комиссии проводить опросы общественного мнения во время выборов, в том числе местных.

Эту поправку изначально инициировал нардеп от “Слуги народа” Александр Корниенко. 1 сентября она была поддержана на комитете, но впоследствии отменена.

Согласно сообщениям ряда нардепов, поздно вечером 2 сентября поступила информация о созыве еще одного заседания комитета на сегодняшнее утро. И на него вновь была вынесена спорная поправка о праве ЦИК проводить опросы.

Заседание комитета проходило со спорами. Чтобы получить нужный результат и поддержать поправку “слуг народа”, не хватило одного голоса. После этого была осуществлена попытка переголосования, но ряд нардепов не допустили этого.

Некоторые нардепы предполагают, что под предлогом соцопросов ЦИК могут организовать своеобразный “референдум” по спорным вопросам, касающимся Донбасса (например, об особом статусе). Об этом, в частности, предупреждали нардепы от “Голоса”.