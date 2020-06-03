Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит законопроекты о праве изменить отчество, а также об усилении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, после объявлений и выступлений нардепы рассмотрят кадровые изменения в нескольких комитетах.

Для рассмотрения в первом чтении предложен законопроект об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления.

В дальнейшем Рада рассмотрит проект закона о праве украинцев менять отчество.

Кроме того, к рассмотрению предложены законопроекты об усилении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения, а также об использовании световозвращающих элементов пешеходами и участниками дорожного движения.

Рада рассмотрит постановление об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений и несколько ратификаций.

Нардепы также определятся относительно повышения размера стипендии и ежегодного пособия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.