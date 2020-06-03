Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, после объявлений и выступлений нардепы рассмотрят кадровые изменения в нескольких комитетах.
Для рассмотрения в первом чтении предложен законопроект об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления.
В дальнейшем Рада рассмотрит проект закона о праве украинцев менять отчество.
Кроме того, к рассмотрению предложены законопроекты об усилении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения, а также об использовании световозвращающих элементов пешеходами и участниками дорожного движения.
Рада рассмотрит постановление об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений и несколько ратификаций.
Нардепы также определятся относительно повышения размера стипендии и ежегодного пособия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
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