Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Глава МОЗ выступит перед нардепами в рамках “Часа вопросов к Правительству”.

Тема выступления – результаты жесткого карантина, который действовал в январе 2021 года, и выполнение плана вакцинации населения Украины от коронавируса СOVID-19.

Также в повестке дня сегодняшнего заседания есть ряд законопроектов.

В частности, нардепы должны рассмотреть законопроект об учете трудовой деятельности работника в электронной форме (о переходе с бумажного на электронный вариант трудовых книжек).

Есть в повестке дня и проекты законов: относительно “общих принципов предоставления населению культурных услуг”; о расширении круга лиц, которые могут претендовать на поступление на госслужбу; о предотвращении чрезмерного давления на субъектов хозяйствования; о функционировании национальной системы квалификаций.