Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Глава МОЗ выступит перед нардепами в рамках “Часа вопросов к Правительству”.
Тема выступления – результаты жесткого карантина, который действовал в январе 2021 года, и выполнение плана вакцинации населения Украины от коронавируса СOVID-19.
Также в повестке дня сегодняшнего заседания есть ряд законопроектов.
В частности, нардепы должны рассмотреть законопроект об учете трудовой деятельности работника в электронной форме (о переходе с бумажного на электронный вариант трудовых книжек).
Есть в повестке дня и проекты законов: относительно “общих принципов предоставления населению культурных услуг”; о расширении круга лиц, которые могут претендовать на поступление на госслужбу; о предотвращении чрезмерного давления на субъектов хозяйствования; о функционировании национальной системы квалификаций.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.