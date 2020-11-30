Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рассмотрит вопрос о состоянии антикоррупционного законодательства после громкого решения Конституционного суда на следующей неделе.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Согласно повестке дня комиссии, рассмотрение вопроса состоится уже в следующую пятницу, 11 декабря.

Так, на рассмотрение будет вынесен Срочный общий вывод о законодательной ситуации относительно механизмов борьбы с коррупцией после решения Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020.

Также предлагается провести обмен мнениями с представителями Украины относительно будущих реформ.

Как известно, 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейской комиссии за демократию через право с просьбой оценить состояние антикоррупционного законодательства после решения КСУ. Зеленский сообщил комиссии о “конституционный кризис” в стране и призвал дать заключение как можно скорее.