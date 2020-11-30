Об этом сообщается на сайте комиссии.
Согласно повестке дня комиссии, рассмотрение вопроса состоится уже в следующую пятницу, 11 декабря.
Так, на рассмотрение будет вынесен Срочный общий вывод о законодательной ситуации относительно механизмов борьбы с коррупцией после решения Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020.
Также предлагается провести обмен мнениями с представителями Украины относительно будущих реформ.
Как известно, 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейской комиссии за демократию через право с просьбой оценить состояние антикоррупционного законодательства после решения КСУ. Зеленский сообщил комиссии о “конституционный кризис” в стране и призвал дать заключение как можно скорее.
- Ранее Владимир Зеленский внес в парламент законопроект из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Документом не только возвращается предварительное антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск КСУ.
- 5 ноября Верховная Рада Украины не смогла рассмотреть законопроект спикера ВР Дмитрия Разумкова, который восстанавливает отмененные Конституционным судом пункты антикоррупционного законодательства. Причиной стал альтернативный документ Александра Дубинского. Законопроект Разумкова является альтернативным проекту президента.
- Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”, а Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от принятия законопроекту Зеленского.
- 14 ноября Зеленский заявил, что Верховная Рада до конца года принять решение о Конституционного суда.