Об этом он написал в Facebook.
Мотовиловец отметил: “НАБУ и его глава Артём Сытник. Я подписал постановление про его отставку. Это моя позиция и менять ее я не буду. Работа всего нового антикоррупционного органа строится на доверии и безупречной репутации, достаточной для постоянного ощущения защиты для бизнеса или чиновников. Да именно чувства защиты, когда ты рискуешь, идя на сотрудничество с НАБУ. Я знаю большое количество детективов Бюро, это честные и трудолюбивые ребята, за ними большое будущее. Но давайте вернёмся к Сытнику. Есть решение суда и прецедент с отдыхом и квадроциклом. Если после такого глава органа, призванного бороться именно с такими проявлениями, не складывает полномочия самостоятельно – он потерял мое доверие. Потому я и подписал документ”.
В комментариях под публикацией руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин решил уточнить у нардепа, какое отношение написанное в публикации “имеет к подписанию незаконного постановления”?
После чего, в комментариях разгорелись жаркие споры и даже оскорбления.
Шабунин указал “слуге” Мотовиловцу на “незаконность постановления” и спросил, не собирается ли он в таком случае отзывать свою подпись?
“Моя подпись остается”, – ответил Андрей Мотовиловец.
На что Шабунин сказал: “Рано ты начал подписывать незаконные политические позиции”. После этого разгорелись споры о том, действительно ли Сытник должен остаться на своей должности.
Шабунин ответил, что народные депутаты должны знать и подчиняться Конституции, а не “класть на нее”.
Андрей Мотовиловец посоветовал главе ЦПК “растить яйца”.
В ветку комментариев “пришел” еще один “слуга” – Александр Дубинский, – который сходу обозвал Шабунина “товарищем глухонемой блондинкой”.
Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) установили, что директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник не заплатил крупную сумму денег за отдых на охотничьей базе в Ровенской области.
13 декабря Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном нарушении. Позже его внесли в государственный реестр коррупционеров.
- 23 декабря народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко подал законопроект, согласно которому совершение коррупционного правонарушения является основанием для увольнения директора НАБУ.
- Народные депутаты уже собрали достаточное количество подписей для того, чтобы инициировать отставку директора НАБУ Артема Сытника.
- Ранее послы стран “Большой семерки” (G7) заявили, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) должно происходить в соответствии с действующим законодательством.