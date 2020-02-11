Народный депутат от фракции "Слуги народа" Андрей Мотовиловец пояснил, почему выступил за отставку главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Об этом он написал в Facebook.

Мотовиловец отметил: “НАБУ и его глава Артём Сытник. Я подписал постановление про его отставку. Это моя позиция и менять ее я не буду. Работа всего нового антикоррупционного органа строится на доверии и безупречной репутации, достаточной для постоянного ощущения защиты для бизнеса или чиновников. Да именно чувства защиты, когда ты рискуешь, идя на сотрудничество с НАБУ. Я знаю большое количество детективов Бюро, это честные и трудолюбивые ребята, за ними большое будущее. Но давайте вернёмся к Сытнику. Есть решение суда и прецедент с отдыхом и квадроциклом. Если после такого глава органа, призванного бороться именно с такими проявлениями, не складывает полномочия самостоятельно – он потерял мое доверие. Потому я и подписал документ”.

В комментариях под публикацией руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин решил уточнить у нардепа, какое отношение написанное в публикации “имеет к подписанию незаконного постановления”?

После чего, в комментариях разгорелись жаркие споры и даже оскорбления.

Шабунин указал “слуге” Мотовиловцу на “незаконность постановления” и спросил, не собирается ли он в таком случае отзывать свою подпись?

“Моя подпись остается”, – ответил Андрей Мотовиловец.

На что Шабунин сказал: “Рано ты начал подписывать незаконные политические позиции”. После этого разгорелись споры о том, действительно ли Сытник должен остаться на своей должности.

Шабунин ответил, что народные депутаты должны знать и подчиняться Конституции, а не “класть на нее”.

Андрей Мотовиловец посоветовал главе ЦПК “растить яйца”.

В ветку комментариев “пришел” еще один “слуга” – Александр Дубинский, – который сходу обозвал Шабунина “товарищем глухонемой блондинкой”.