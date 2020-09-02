Такое объявление он сделал во время сегодняшнего заседания ВР, сообщает корреспондент #Букв.

“Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной Рады Украины, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии “Слуга народа” в ВР народного депутата Украины Лероса Гео Багратовича”, – отметил Разумков.

После объявления Разумкова Лерос поблагодарил в Facebook всех, кто его поддержал.

“Уважаемые депутаты “СН”, я хочу поблагодарить тех, кто меня поддержал, и тех, кто делает меня сильнее. Я хорошо знаю, что говорить правду – невыгодно, даже опасно. Вчера мне добавили еще два уголовных дела, а в пятницу мне сожгли авто, но я чувствую себя прекрасно, я свободный человек. Нет лучшего чувства, чем свобода”, – подчеркнул Лерос.

Он также отметил, что “еще никого не исключали из фракции так подло, под давлением собирая подписи за спиной”. Кроме того, нардеп обратился к Владимиру Зеленскому.

“Господин президент, вы утверждаете, что любой ценой хотите мира, но мир у труса наступает с белым флагом в руках”, – подытожил Лерос.

Стоит отметить, что накануне в “Слуге народа” заявили, что приняли решение исключить Лероса из фракции по итогам сбора подписей.

Исключение из фракции произошло после того, как Лерос, выступая с трибуны ВР, резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в нарушении обещаний, и назвал его “пустым местом в истории”.

Сам Лерос сообщал, что Зеленский после его речи “приказал Арахамии (главе фракции “Слуги народа”, – ред.) немедленно собрать подписи” об исключении из фракции “СН”.