Об этом сообщает американский телеканал CNN.

США не считают, что коронавирус может быть связан с исследованиями биологического оружия, поскольку нет признаков того, что вирус был создан человеком.

Ранее в СМИ сообщали о том, что коронавирус якобы могли создать в лаборатории Уханя (Китай), а потом случайно выпустили за ее пределы.

На телеканале отметили, что эту версию американская разведка проверила, но не нашла подтверждений такой теории. Теперь пытаются выяснить, был ли кто-то заражен в лаборатории в результате несчастного случая или неосторожного обращения с образцами, а потом заразил других людей.

Для этого разведка США анализирует секретный сбор разведданных, предназначенный для китайского правительства, относительно такой теории. В то же время в разведке допускают, что фактическая причина, возможно, никогда не будет известна.

Также в материале отметили, что теорию о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане поддерживают некоторые представители Республиканской партии.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли подтвердил, что разведка США “пристально изучает” факт того, возник ли новый коронавирус в лаборатории.

“Я бы просто сказал, что на данный момент — это неубедительно, хотя масса доказательств, кажется, указывает на естественность (происхождения). Но мы не знаем наверняка”, – сказал Милли.

Его слова поддержал глава Пентагона Марк Эспер. Он отметил, что правительство действительно изучает разные возможные пути возникновения вируса, но не имеет конкретных выводов.

В МИД Китая отреагировали на такие заявления американской стороны. Там отметили, что глава ВОЗ неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус был создан в лаборатории.

“Позиция Китая в отношении происхождения и путей передачи нового коронавируса ясна. Мы всегда придерживались мнения, что это научная проблема, которая должна изучаться учеными и медицинскими экспертами… Я хотел бы напомнить людям: глава Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус был создан в лаборатории. Многие известные медицинские эксперты во всем мире также считают теории об “утечке из лаборатории” лишенными каких-либо научных доказательств”.

Комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам Сената Конгресса США намерен расследовать роль Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сдерживании пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что первый случая коронавирусной болезни был зафиксирован в середине ноября прошлого года. На данный момент ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.

Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае. Официальные лица страны, в частности, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пропагандировал в соцсетях идею о том, что вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.