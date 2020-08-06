Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" продолжает снижаться. В то же время наблюдается рост поддержки политической силы "Европейская Солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 5 августа 2020 года.

Так, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, “Слугу народа” готовы были бы поддержать 25,9 % среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

Стоит отметить, что в опросе группы “Рейтинг” от 15 – 20 июля этого года “Слуга народа” набирала 27,8%. Таким образом менее чем за месяц рейтинг партии упал на 1,9%. По состоянию на июнь уровень поддержки “СН” составлял 29,3 % (согласно опросу группы “Рейтинг”).

При этом наблюдается рост поддержки политсилы “Европейская Солидарность”.

Так, сейчас за партию готовы проголосовать 15,7 % респондентов. В опросе за июль “ЕС” набирала 14,3%. В июне уровень поддержки партии составлял 13,6 %

За партию “Оппозиционная платформа – За життя” готовы проголосовать 17,6 %. С июля ее рейтинг также вырос (было 15,5 %).

Уровень поддержки ВО “Батькивщина” составляет 10,4 % (в июне было 10 %, таким образом рейтинг немного вырос).

Приближается к проходному барьеру Радикальная партия Олега Ляшко: за нее готовы проголосовать 4,8 % (среди тех, кто определился и пойдет на выборы).

Кроме того, 4,6 % опрошенных поддержали бы партию “Сила и честь”, 3,2 % – Украинскую стратегию Гройсмана, по 3,0 % – партию Шария, и ВО “Свобода”.

Рейтинг других политических сил – менее 3 %.

Половина опрошенных, которые выбирали партии, отметили, что полностью уверены в своем выборе, 38 % – скорее уверены, 15 % – не уверены.

“Относительно более уверены в своем выборе избиратели партий “Европейская Солидарность”, партии Шария и “Оппозиционная платформа – За життя”, – отмечают социологи.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.