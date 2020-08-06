Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 5 августа 2020 года.
Так, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, “Слугу народа” готовы были бы поддержать 25,9 % среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.
Стоит отметить, что в опросе группы “Рейтинг” от 15 – 20 июля этого года “Слуга народа” набирала 27,8%. Таким образом менее чем за месяц рейтинг партии упал на 1,9%. По состоянию на июнь уровень поддержки “СН” составлял 29,3 % (согласно опросу группы “Рейтинг”).
При этом наблюдается рост поддержки политсилы “Европейская Солидарность”.
Так, сейчас за партию готовы проголосовать 15,7 % респондентов. В опросе за июль “ЕС” набирала 14,3%. В июне уровень поддержки партии составлял 13,6 %
За партию “Оппозиционная платформа – За життя” готовы проголосовать 17,6 %. С июля ее рейтинг также вырос (было 15,5 %).
Уровень поддержки ВО “Батькивщина” составляет 10,4 % (в июне было 10 %, таким образом рейтинг немного вырос).
Приближается к проходному барьеру Радикальная партия Олега Ляшко: за нее готовы проголосовать 4,8 % (среди тех, кто определился и пойдет на выборы).
Кроме того, 4,6 % опрошенных поддержали бы партию “Сила и честь”, 3,2 % – Украинскую стратегию Гройсмана, по 3,0 % – партию Шария, и ВО “Свобода”.
Рейтинг других политических сил – менее 3 %.
Половина опрошенных, которые выбирали партии, отметили, что полностью уверены в своем выборе, 38 % – скорее уверены, 15 % – не уверены.
“Относительно более уверены в своем выборе избиратели партий “Европейская Солидарность”, партии Шария и “Оппозиционная платформа – За життя”, – отмечают социологи.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
- Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в горсовет Киева являются партии “Европейская Солидарность”, за которую бы отдали голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партия “Слуга народа” с результатом 19,3% и партия “УДАР” – 17,1%.
- Ранее председатель партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко объяснил, почему у политсилы падает рейтинг. По словам нардепа, “отвалились” те украинцы, которые “ждали быстрых результатов”.
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