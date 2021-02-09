Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем должностным лицам ГСЧС, которые, по версии следствия, составляли акты о тушении пожаров в Луганской области без реальной ликвидации огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Как известно, в начале июля в Луганской области несколько дней бушевали масштабные лесные пожары. В частности, горела территория садоводческого общества №5 “Озеро Волчье” в Новоайдарском районе. В результате пожаров погибли три человека, были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и тому подобное.

После 7 месяцев расследования ГБР объявило, что, по версии следствия, должностные лица подразделений ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области вносили неправдивые данные в официальные документы касательно руководителей ликвидации пожара, сил и средств, якобы привлеченных к работе. При этом спасатели к месту пожара не выезжали.

“ГБР объявило трем должностным лицам ГСЧС подозрение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины)”, — заявили в ведомстве.

Если их вина будет доказана в суде, им грозит штраф от 34 до 68 тысяч гривен, ограничение свободы на срок до 3 лет и лишение права занимать определенные должности на такой же срок.