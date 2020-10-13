Соответствующее распоряжение правительство приняло на внеочередном заседании 13 октября.

“Проект распоряжения предусматривается выделить 185 млн 40 тысяч гривен для предоставления материальной денежной помощи пострадавшему от пожара населению. Семьям погибших — по 200 тысяч гривен на каждого погибшего члена семьи, 50 тысяч каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы, 30 тысяч гривен тем, кто получил травмы средней тяжести и 20 тысяч гривен — травмы легкой тяжести”, — объяснил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Кроме того, согласно распоряжению будут выделены средства семьям, чье жилье было разрушено в результате пожаров. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о выплате 300 тысяч гривен на семью. Тем, чье жилье после пожара требует ремонта, будет выделено по 50 тысяч гривен.

Что известно о пожарах в Луганской области?

30 сентября сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. В течение 30 сентября на территории области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах.

По состоянию на утро 1 октября сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 5 человек. По состоянию на вечер 1 октября стало известно, что в результате пожаров в Луганской области погибли 11 человек. Еще 17 человек госпитализированы.

В штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары возникли в результате обстрелов российско-оккупационных войск с применением трассирующих пуль.

1 октября сообщалось, что пожары в Луганской области достигли населенного пункта Станица Луганская на линии разграничения. На одной из улиц горели почти все дома, детонировали снаряды.