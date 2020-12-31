НАТО не считает Российскую Федерацию прямой угрозой. Однако Россия пытается самоутвердиться за счет конфликтов в Украине и Грузии.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Le Point.

По его мнению, военный конфликт НАТО с РФ маловероятен. Но Россия пытается давить на страны-члены Альянса другими путями. В частности, Столтенберг напомнил о причастности РФ к кибератак и немецкие и норвежские государственные структуры, а также использование химических веществ для убийства людей в Великобритании.

“Не вижу непосредственной угрозы России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая самоутверждается. Она демонстрирует свою военную мощь против соседей – Грузии и Украины”, – сказал Столтенберг.

В начале августа сообщалось, что Североатлантический Альянс (НАТО) расширяет научное сотрудничество с Украиной.