Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Le Point.
По его мнению, военный конфликт НАТО с РФ маловероятен. Но Россия пытается давить на страны-члены Альянса другими путями. В частности, Столтенберг напомнил о причастности РФ к кибератак и немецкие и норвежские государственные структуры, а также использование химических веществ для убийства людей в Великобритании.
“Не вижу непосредственной угрозы России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая самоутверждается. Она демонстрирует свою военную мощь против соседей – Грузии и Украины”, – сказал Столтенберг.
В начале августа сообщалось, что Североатлантический Альянс (НАТО) расширяет научное сотрудничество с Украиной.
- 12 июня стало известно, что Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.
- Ранее министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали меры по усилению партнерских отношений с Украиной и Грузией.
- В декабре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о первоочередных шагах по приобретению полноправного членства Украины в НАТО.
- Североатлантический альянс (НАТО) проведет консультации с Украиной и Грузией в видении стратегии “НАТО-2030”.