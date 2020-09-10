Российских хакеров, поддерживаемых государством, подозревают в атаке на компанию, которая консультирует кандидата в президенты США Джо Байдена.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации издания, корпорация Microsoft сообщила одной из основных консультативных фирм кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена о том, что она стала мишенью российских хакеров, поддерживаемых государством.

Речь идет о попытках взлома фирмы по разработке стратегий и коммуникации SKDKnickerbocker, базирующейся в Вашингтоне. Эта фирма работает с Байденом в течение двух последних месяцев.

Атаки включали фишинг (метод взлома, во время которого хакеры пытаются обманом заставить пользователей раскрыть пароли), и другие попытки проникнуть в сеть SKDK.

Пока неизвестно, был ли Байден целью хакеров, или их интересовали другие клиенты компании. Источник издания заявил, что хакерам не удалось получить доступ к сети компании, поскольку она хорошо защищена.

Эта компания не впервые сотрудничает с демократами. Она участвовала в шести президентских кампаниях и выборах в Конгресс США. Руководящий директор SKDK Анита Данн была директором по коммуникациям Белого дома во время президентства Барака Обамы и сегодня является старшим советником кампании Байдена.

Представители Microsoft и SKDK отказались комментировать это, а кампания Байдена — оставила запрос без ответа.