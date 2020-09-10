Об этом сообщает агентство Reuters.
По информации издания, корпорация Microsoft сообщила одной из основных консультативных фирм кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена о том, что она стала мишенью российских хакеров, поддерживаемых государством.
Речь идет о попытках взлома фирмы по разработке стратегий и коммуникации SKDKnickerbocker, базирующейся в Вашингтоне. Эта фирма работает с Байденом в течение двух последних месяцев.
Атаки включали фишинг (метод взлома, во время которого хакеры пытаются обманом заставить пользователей раскрыть пароли), и другие попытки проникнуть в сеть SKDK.
Пока неизвестно, был ли Байден целью хакеров, или их интересовали другие клиенты компании. Источник издания заявил, что хакерам не удалось получить доступ к сети компании, поскольку она хорошо защищена.
Эта компания не впервые сотрудничает с демократами. Она участвовала в шести президентских кампаниях и выборах в Конгресс США. Руководящий директор SKDK Анита Данн была директором по коммуникациям Белого дома во время президентства Барака Обамы и сегодня является старшим советником кампании Байдена.
Представители Microsoft и SKDK отказались комментировать это, а кампания Байдена — оставила запрос без ответа.
- Ранее сообщалось, что киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.
- Госдепартамент США даже предлагал награду в размере 10 млн долларов за информацию о лицах, вмешиваются в американские выборы.
- Джо Байден также заявил о возможном иностранное вмешательство в предстоящих выборах и призвал ФБР расследовать конкретные угрозы.
- В августе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Иран и Китай будут пытаться повлиять на исход президентских выборов в США. При этом Китай выступает против действующего президента Дональда Трампа, а Россия — против его оппонента Джо Байдена.
- Председатель контрразведки, говоря о вмешательстве России, напомнил о публикации украинским нардепом Андреем Деркачем пленок с целью навредить репутации Байдена. Сегодня против него Минфином были введены санкции.