Covid-19 Украина

обновлено 18.03.2021 в 12:02

Всего:

1504076 (+15053)

Болеют:

230633 (+15053)

Выздоровели:

1244190 (+6514)

Умерло:

29253 (+267)

13:29 Маск передумал продавать свой трек в виде NFT-токена
13:28 «Вильярреал» – «Динамо»: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча
12:58 Ровер Perseverance записал первые звуки своего передвижения на Марсе
12:28 Пожилые люди более склонны к повторному заражению COVID-19 – исследование
12:12 Тихановская объявила о старте общенационального голосования в Беларуси для переговоров с властью
12:02 Шипы южноафриканского штамма SARS-CoV-2 в 10 раз хуже связываются с антителами, – биологи
11:47 Убийство девочки в Херсонской области: подозреваемый признался в совершении преступления
Эксклюзив
11:06 Арахамия предложил вместо названия партии говорить «пророссийские бл*ди», а «Голос» назвали «убогими» – фото
10:59 Умер президент Танзании, который отрицал COVID-19: правительство заявляет, что причиной стал не коронавирус
09:59 Рада продолжит рассматривать поправки к земельному закону: трансляция
09:28 В Украину с официальным визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа
08:57 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 15 053 новых случая COVID-19
08:15 НАБУ завершило расследование дела судей ОАСК и раскрыло материалы
07:40 18 марта 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:16 Сегодня почти по всей Украине дождь с мокрым снегом
02:00 «Это сложно»: Байден прокомментировал вывод войск из Афганистана до 1 мая
01:10 В Белом доме анонсировали «наказания» для РФ за вмешательство в выборы
00:55 Богуцкая призналась, что у нее возникало ощущение, что страной управляет не Зеленский, а Ермак

17 марта

23:59 В Госдепе заявили, что смогут привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы
23:46 В «Слуге народа» рассказали о начале выхода Зеленского из «теплой ванны»
23:33 Торговым представителем США может стать женщина: впервые за 60 лет
23:00 Как бизнес в Украине пережил год эпидемии COVID-19, – исследование
22:59 Литвин проиграл выборы ректора КНУ им. Шевченко
22:15 Байдена обвинили в прекращении строительства стены на юге США
21:58 Более 40% украинцев одобряют первоочередную СOVID-вакцинацию политиков: опрос
21:44 В Disneyland назвали дату открытия парков развлечений

Ровер Perseverance записал первые звуки своего передвижения на Марсе

NASA опубликовало новую аудиозапись, полученную от марсохода Perseverance.

Четверг, 18 марта 2021, 12:58

Об этом сообщается на сайте агентства.

На 16-минутной записи слышно множество скрипов и грохотов, издаваемых ровером во время передвижения по Марсу и звук трения.

“Многие люди, когда видят изображения, не понимают, что колеса металлические. Когда вы едете на этих колесах по камням, это на самом очень шумно”, – заявил Ванди Верма, старший инженер и водитель марсохода Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Кроме того, NASA опубликовали еще одну аудиозапись, которую подчищенную от помех.

В общем марсоход должен будет преодолеть около 15 км, на что должно уйти около 2 земных лет. Во время миссии марсоход будет искать следы древней марсианской жизни. Кроме того, он будет изучать климат Марса, собирать пробы образцов грунта для последующей доставки на Землю и сможет опробовать технологии, которые используют в ходе будущих пилотируемых полетов к Марсу (например, такие, как получение кислорода из атмосферы).

18 лютого ровер NASA Perseverance благополучно приземлився на Марсі після подорожі на відстань понад 400 млн кілометрів від Землі.

Марсоход будет искать следы древней марсианской жизни. Кроме того, он будет изучать климат Марса, собирать пробы образцов грунта для последующей доставки на Землю и сможет опробовать технологии, которые используют в ходе будущих пилотируемых полетов к Марсу (например, такие как получение кислорода из атмосферы).

Теги: Perseverance, звуки, марсоход

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook