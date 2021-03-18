Ровер Perseverance записал первые звуки своего передвижения на Марсе

Об этом сообщается на сайте агентства.

На 16-минутной записи слышно множество скрипов и грохотов, издаваемых ровером во время передвижения по Марсу и звук трения.

“Многие люди, когда видят изображения, не понимают, что колеса металлические. Когда вы едете на этих колесах по камням, это на самом очень шумно”, – заявил Ванди Верма, старший инженер и водитель марсохода Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Кроме того, NASA опубликовали еще одну аудиозапись, которую подчищенную от помех.

В общем марсоход должен будет преодолеть около 15 км, на что должно уйти около 2 земных лет. Во время миссии марсоход будет искать следы древней марсианской жизни. Кроме того, он будет изучать климат Марса, собирать пробы образцов грунта для последующей доставки на Землю и сможет опробовать технологии, которые используют в ходе будущих пилотируемых полетов к Марсу (например, такие, как получение кислорода из атмосферы).

18 лютого ровер NASA Perseverance благополучно приземлився на Марсі після подорожі на відстань понад 400 млн кілометрів від Землі.