Ровер Perseverance записал первые звуки своего передвижения на Марсе

Об этом сообщается на сайте агентства.
На 16-минутной записи слышно множество скрипов и грохотов, издаваемых ровером во время передвижения по Марсу и звук трения.
“Многие люди, когда видят изображения, не понимают, что колеса металлические. Когда вы едете на этих колесах по камням, это на самом очень шумно”, – заявил Ванди Верма, старший инженер и водитель марсохода Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.
Кроме того, NASA опубликовали еще одну аудиозапись, которую подчищенную от помех.
В общем марсоход должен будет преодолеть около 15 км, на что должно уйти около 2 земных лет. Во время миссии марсоход будет искать следы древней марсианской жизни. Кроме того, он будет изучать климат Марса, собирать пробы образцов грунта для последующей доставки на Землю и сможет опробовать технологии, которые используют в ходе будущих пилотируемых полетов к Марсу (например, такие, как получение кислорода из атмосферы).
18 лютого ровер NASA Perseverance благополучно приземлився на Марсі після подорожі на відстань понад 400 млн кілометрів від Землі.
Марсоход будет искать следы древней марсианской жизни. Кроме того, он будет изучать климат Марса, собирать пробы образцов грунта для последующей доставки на Землю и сможет опробовать технологии, которые используют в ходе будущих пилотируемых полетов к Марсу (например, такие как получение кислорода из атмосферы).
- Ранее ровер NASA Perseverance прислал на Землю первые аудиозапись и видео с Марса.
- Гигантский парашют, который помог марсоходу Perseverance NASA приземлиться на Марс, содержал секретное послание.
- За движением марсохода можно будет наблюдать с помощью интерактивной карты. NASA использует для ее работы разработку украинца Владимира Агафонкина.