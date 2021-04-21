Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання газу на Донбасі. Викрадене паливо могли збувати на тимчасово окуповані території.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За версією слідства, через несанкціоноване втручання в програмний комплекс обліку ПАТ “Донецькоблгаз” тривалий час розкрадалося “блакитне паливо”, яке належало оператору газотранспортної системи України.

Розкрадання здійснювалося через штучне створення виробничо-технологічних витрат ПАТ. Йдеться про збитки на суму до 650 млн гривень.

“Розкрадену продукцію могли постачати на тимчасово окуповану територію Донецької області”, — інформує СБУ.

В рамках розслідувань СБУ провела на Донеччині низку обшуків — в офісах та на виробничих потужностях компанії. Вилучили документи щодо кількості поставленого природного газу оператором газотранспортної системи України та сам програмний комплекс обліку “Донецькоблгаз”. Вилучені матеріали та обладнання направлено на експертизу.

Справа “Донецькоблгазу”

Як повідомлялося, 6 березня “Донецькоблгаз” всупереч постанові Кабінету Міністрів відключив від газу 59 котелень “Донецьктеплокомуненерго”. Внаслідок цього пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла. В НКРЕКП називають такі дії “диверсією проти споживачів, проти країни”.

Вже наступного дня в Донецькій області в терміновому порядку відновили постачання тепла після відключення напередодні “Донецькоблгазом” 59 котелень.

19 березня на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, що дві компанії з Гонконгу, які є власниками 49,9% акцій “Донецькоблгазу” потрапили під дію повного комплекту санкцій.

Тепер Служба безпеки України здійснює досудове розслідування щодо незаконних дій посадових осіб ПАТ “Донецькоблгаз”. Судом накладено арешт на 49,99% акцій компанії, що належать юрособам з Гонконгу.