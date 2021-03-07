В Донецькій області в терміновому порядку відновили постачання тепла після відключення напередодні “Донецькоблгазом” 59 котелень.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що “Донецькоблгаз” всупереч постанові Кабінету Міністрів 6 березня відключив від газу 59 котелень “Донецьктеплокомуненерго”. В результаті цього пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла.

“Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК “Нафтогаз” і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання. Менше доби нам знадобилось, щоб розв’язати цю проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини”, – йдеться в повідомленні

Шмигаль наголосив, що дії “Донецькоблгазу”, який “знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров’я”, не залишаться без відповідної реакції.

“Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України”, – додав прем’єр.