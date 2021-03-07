Про це на своїй сторінці у Facebook заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він підкреслив, що “Донецькоблгаз” всупереч постанові Кабінету Міністрів 6 березня відключив від газу 59 котелень “Донецьктеплокомуненерго”. В результаті цього пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла.
“Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК “Нафтогаз” і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання. Менше доби нам знадобилось, щоб розв’язати цю проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини”, – йдеться в повідомленні
Шмигаль наголосив, що дії “Донецькоблгазу”, який “знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров’я”, не залишаться без відповідної реакції.
“Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України”, – додав прем’єр.
- Раніше повідомлялося, що майже 90% українців підтримують акції протесту, учасники яких вимагають зниження комунальних тарифів. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2-3 лютого 2021 року.
- 9 лютого Кабінет Міністрів, представники місцевої влади, НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) та НАК “Нафтогаз України” підписали меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на опалення та гарячу воду не повинні зростати. Цьому передували акції протесту в різних регіонах України проти подорожчання “комуналки”.