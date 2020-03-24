Об этом на странице в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Чиновник пояснил, что украинцы, которые вернулись в страну и пересекали границу, подписывали личные обязательства о том, что будут в самоизоляции на протяжении 14 дней. По причине того, что некоторые нарушили такое обязательство, теперь полиция может начать отслеживать их перемещение с помощью мобильных операторов связи.
Геращенко отметил, что полиция уже начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим такие обязательства.
“Сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14 дневном карантине путем самоизоляции. Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина”, – написал Геращенко.
Он допускает, что, возможно, государство обратится к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте – как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.
- 22 марта в МОЗ сообщили, что в Украине зафиксировали 26 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее количество подтвержденных случаев достигло 73.
- 23 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве лабораторно подтверждены еще 4 случая COVID-19.
- В Мукачево предварительно подтвержден 1 случай заболевания COVID-19.