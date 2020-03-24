Полиция может начать контролировать перемещение украинцев, которые обязались быть в самоизоляции. Это осуществимо с помощью операторов мобильной связи.

Об этом на странице в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Чиновник пояснил, что украинцы, которые вернулись в страну и пересекали границу, подписывали личные обязательства о том, что будут в самоизоляции на протяжении 14 дней. По причине того, что некоторые нарушили такое обязательство, теперь полиция может начать отслеживать их перемещение с помощью мобильных операторов связи.

Геращенко отметил, что полиция уже начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим такие обязательства.

“Сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14 дневном карантине путем самоизоляции. Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина”, – написал Геращенко.

Он допускает, что, возможно, государство обратится к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей.