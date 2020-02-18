Служба безопасности Украины начала расследование обстрелов боевиками позиций Вооруженных Сил Украины возле населенного пункта Золотое на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Как сообщалось ранее, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.

По информации следствия, боевики начали обстрел позиций подразделений операции Объединенных сил около шести часов утра. При этом было использовано запрещенное минскими соглашениями крупнокалиберное вооружение.

“Боевики также предприняли попытку прорыва через линию разграничения. В результате обстрела незаконных вооруженных формирований один украинский военный погиб, пятеро бойцов получили ранения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются следствием”, — отметили в спецслужбе.

Расследование ведется в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110 и ч. 5 ст. 260 Уголовного Кодекса (посягательство на территориальную целостность Украины и создание незаконных военизированных/вооруженных формирования).