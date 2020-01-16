Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, изначально Рада рассмотрит проект постановления о календарном плане проведения третьей сессии. Для повторного первого чтения предложен законопроект о легализации азартных игр.
Во втором чтении депутаты планируют рассмотреть изменения в Налоговый кодекс по совершенствованию администрирования налогов, законопроект о полном общем среднем образовании и проект закона о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев.
Для рассмотрения в первом чтении предложены законопроекты о лизинге и гражданстве.
Проект закона о разведке рассмотрят в повторном первом чтении.
Также Рада намерена упростить доступ телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры.
- 19 декабря Верховная Рада Украины направила на доработку законопроект, направленный на легализацию игорного бизнеса.
- Впоследствии Кабинет Министров Украины запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился, чтобы все игорные заведения в стране не работали с 16:00 20 декабря.
- 14 января комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал поддержать в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.