Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть законопроект о легализации игорного бизнеса.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, изначально Рада рассмотрит проект постановления о календарном плане проведения третьей сессии. Для повторного первого чтения предложен законопроект о легализации азартных игр.

Во втором чтении депутаты планируют рассмотреть изменения в Налоговый кодекс по совершенствованию администрирования налогов, законопроект о полном общем среднем образовании и проект закона о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев.

Для рассмотрения в первом чтении предложены законопроекты о лизинге и гражданстве.

Проект закона о разведке рассмотрят в повторном первом чтении.

Также Рада намерена упростить доступ телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры.