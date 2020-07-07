Covid-19 Украина

обновлено 07.07.2020 в 08:02

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Сегодня – ВНО по английскому языку

Во вторник, 7 июля, состоится внешнее независимое оценивание по английскому языку.

Вторник, 7 июля 2020, 08:15

Фото: prm.ua

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Проведение теста начнется в 11:00. Вход в пункты тестирования продлится до 10.50.

Для допуска в пункт тестирования необходимо иметь при себе приглашение-пропуск, оригинал сертификата участника ВНО и оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате.

Сертификационная работа состоит из четырех частей: “Понимание речи на слух (аудирование)” (16 задач различных форм), “Чтение” (22 задания различных форм), “Использование языка” (20 заданий) и часть теста “Письмо” (одна задача открытой формы).

Участники начнут работу в тестовой тетради из задач части “Понимание речи на слух (аудирование)”.

Во время типичной речи, которая будет звучать перед началом выполнения задач сертификационной работы, инструктор предложит абитуриентам прослушать фрагмент аудиозаписи и проверить качество звука.

Если у кого-то из абитуриентов будет замечания к качеству воспроизведения записи, он должен сообщить о проблеме инструктору.

На выполнение заданий части “Понимание речи на слух (аудирование)” будет отведено 30 минут. Участникам предложат прослушать несколько аудиозаписей продолжительностью от 10 секунд до 3 минут каждый. Запись каждого из блоков фрагментов текста будет повторено дважды.

В записи предусмотрены паузы различной длительности, о которых будет информировать диктор на аудиозаписи. Эти паузы позволят ознакомиться с формулировками тестовых заданий и выполнить их в тестовой тетради. После прослушивания всех записей участникам тестирования будет также предоставлено время (до 10 минут) для переноса ответов на тестовые задания по аудированию в бланк А.

После выполнения заданий этой части сертификационной работы абитуриенты смогут выполнять задачи следующих частей в произвольном порядке.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

 

 

Теги: Украина, английский язык, ВНО

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