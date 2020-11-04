Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов призвал судей Конституционного суда уйти в отставку и пригрозил им ответственностью.

Об этом Данилов написал в Facebook.

По словам секретаря СНБО, КСУ своим решением от 27 октября “посягнул на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине” и осуществил “попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны”.

Данилов отметил, что глава суда Александр Тупицкий может понести за это уголовную ответственность.

“Подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание. Поэтому советую господину Тупицкому (глава КСУ – ред) не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде”, – заявил Данилов.

Данилов призвал судей КСУ “сохранить остатки совести” и подать в отставку.

В то же время он выступил в поддержку законопроекта президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий судей КСУ.

“В случае его принятия прекращаются полномочия действующего на сегодня состав суда, но не прекращаются полномочия самого КСУ”, – написал он.

На заседании Верховной Рады 3 ноября народные депутаты обратились с совместным заявлением к судьям Конституционного суда Украины, приняли скандальное решение о е-декларировании. Депутаты требуют от них уйти в отставку самостоятельно.

Ранее президент Владимир Зеленский из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции подал в парламент законопроект, которым предлагается уволить судей КСУ. Спикер парламента Дмитрий Разумков подал альтернативный законопроект.

Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.