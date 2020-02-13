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Секреты Гончарука: премьер был организатором митингов, а на телеканал ходил из-за девушки – источники «Букв»

Премьер-министр Алексей Гончарук не просто участвовал в массовке митингов, а был их организатором, а в студии программы на Интере часто оказывался, потому встречался с девушкой с канала.

Четверг, 13 февраля 2020, 17:06

Об этом Буквам рассказал знакомый Гончарука, попросивший не называть его имя, после того как в сеть выложили ролики, что делал премьер 8 лет назад.

«Он в массовке сидел, потому что встречался с девушкой журналисткой и часто ее забирал (после эфира)», – рассказал собеседник. Впрочем, на некоторых он выступал и в качестве эксперта.

Информацию, что Гончарук бывал на программе экспертом, подтвердила Буквам и сотрудница продакшена, который готовил программу Пальчевского.

“Мы не сажали в первый ряд массовку, Гончарук там сидел как эксперт”, – рассказала она.

На участие в митингах, то в 2012 году Гончарук возглавлял ВОО «Ассоциация пострадавших инвесторов» и был организатором таких мероприятий.

«На тот момент было большое количество пострадавших инвесторов от государственной программы молодежного кредитования. Люди фактически продавали свои квартиры и брали ипотеки по государственной программе (30/70 и т.д.) в зависимости от количества людей в семье. И они жестоко тогда попали на деньги, а «Ассоциация» оказывала бесплатную юридическую помощь этим людям», – рассказал собеседник.

ВОО «Ассоциация пострадавших инвесторов» на тот момент получала деньги от Международного фонда «Возрождение». Доказательства до сих пор есть на сайте фонда.

Сюжет 5-го канала датирован 5 июня 2012. В этот день «Ассоциация» проводила «Марш зонтиков» в защиту обманутых инвесторов.

На сайте «Ассоциации пострадавших инвесторов» до сих пор висит анонс этого мероприятия.

Следует также отметить, что в то время Гончарук рассматривался как кандидат от Объединенной оппозиции на Черниговщине, и в те дни проходил собеседования у Александра Турчинова и Арсения Яценюка. Впрочем из-за слива информации СМИ баллотироваться отказались.

В 2014 Гончарук возглавил список «Силы людей», а в 2015 -Офис реформ, созданный при Кабмине Яценюка.

Отставки Алексея Гончарука среди других добивается олигарх Игорь Колмойський. Также эту идею поддерживают в ОПЗЖ. В январе были опубликованы записи разговоров Гончарука с представителями Нацбанка относительно курса гривны, где он говорит, что не является специалистом в экономике, а у президента в голове туман.

  • Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
  • После обнародования скандальных аудиозаписей Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.
  • 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.
Теги: Алексей Гончарук, скандал

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