На сайте комитета транслировали заседание.
Для окончательного утверждения Дейтона, как следующий шаг в процедуре, его кандидатура теперь будет рассмотрена полным составом верхней палаты американского законодательного органа. Большинство там имеют члены Республиканской партии.
Как происходит процедура утверждения
После слушаний комитет проголосовал “за” кандидата на должность посла США в Украине и отправил рекомендацию в Сенат. Прошедшие слушания показали, что среди сенаторов у Дейтона есть поддержка.
Остался еще один этап – рекомендацию Сената передадут на подпись президенту. Учитывая, что Дональд Трамп лично предложил кандидатуру Дейтона, соответствующее распоряжение он может подписать довольно быстро.
Но на сегодняшний неизвестно – когда именно состоится голосование в Сенате.
Кит Дейтон – генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США в Украине.
- В декабря 2019 года стало известно, что Уильям Тейлор должен покинуть пост временного поверенного в делах Соединенных Штатов Америки в Украине. Его место временно заняла Кристина Квин.
- Ранее американские СМИ сообщали, что на пост постоянного посла США в Украине претендуют генерал-лейтенант в отставке и исполняющий обязанности помощника госсекретаря.