Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рекомендовал палате полного состава утвердить кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине.

На сайте комитета транслировали заседание.

Для окончательного утверждения Дейтона, как следующий шаг в процедуре, его кандидатура теперь будет рассмотрена полным составом верхней палаты американского законодательного органа. Большинство там имеют члены Республиканской партии.

Как происходит процедура утверждения

После слушаний комитет проголосовал “за” кандидата на должность посла США в Украине и отправил рекомендацию в Сенат. Прошедшие слушания показали, что среди сенаторов у Дейтона есть поддержка.

Остался еще один этап – рекомендацию Сената передадут на подпись президенту. Учитывая, что Дональд Трамп лично предложил кандидатуру Дейтона, соответствующее распоряжение он может подписать довольно быстро.

Но на сегодняшний неизвестно – когда именно состоится голосование в Сенате.

Кит Дейтон – генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США в Украине.