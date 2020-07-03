Условия въезда в Северную Македонию во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Министерства иностранных дел Украины.

Для украинцев открыт въезд в Северную Македонию.

С 26 июня 2020 года в Северной Македонии принято решение об открытии всех пограничных переходов для беспрепятственного перемещения пассажиров и транспортных средств.

При этом для въезда в страну не требуется негативный ПЦР-тест на коронавирус. Также после въезда в Северную Македонию не потребуется самоизоляция.

Отмечается, что с 1 июля 2020 года в стране возобновлена работа аэропортов Скопье и Охрид.

Данная информация актуальна по состоянию на 3 июля 2020 года.

Ранее #Буквы рассказывали, как безопасно отдыхать на море во время эпидемии коронавируса.