Covid-19 Украина

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Шкарлет опроверг обвинения в плагиате: «У меня там есть квадратные скобочки»

Исполняющий обязанности министра образования, бывший "регионал" и ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет опроверг обвинения в плагиате.

Суббота, 4 июля 2020, 17:20

Об этом он рассказал в интервью изданию Lb.ua.

Так, отвечая на вопрос о копировании целых абзацев работы авторства Микитенко и Гребенюк, Шкарлет сказал, что это его “творчество”.

“С Микитенко я был исполнителем проекта с 2011-го года по Международному научно-техническому университету. Есть зарегистрированная тема. Это мое авторское право, согласно статье 13 Закона “Об авторских правах”, которая разделяет все смежных правах между всеми авторами. У меня с Микитенко совместный научный потенциал. Я имею право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс”, – пояснил он.

Касательно другой работы, то по словам Шкарлета, он использовал наработки докторанта Ружицкого.

“Есть докторант Ружицкий (соавтор Шкарлета, – ред.) в этой статье, и это тоже его научный потенциал. Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предусматривает, что я мог бы вообще слова не писать. Я формирую концепцию, формирую содержание, цели и задачи. Это вообще не корректно – писать о плагиате в этой части”, – сказал он.

Кроме того, в ответ на фразу о том, что в работах и.о. главы МОН дословно цитируются другие научные работы без указания источника, Шкарлет заявил, что у него там есть “квадратные скобочки”.

“Вы что-то перекручиваете. Там что, ссылок нет у меня? Ну, я не обязан ссылаться на все статьи в интернете, я ссылаюсь только на первоисточник. Вы предвзяты, у меня там есть квадратные скобочки”, – сказал он.

Напомним, что исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.

Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.

Теги: Шкарлет, , образование, плагиат

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