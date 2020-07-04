Шкарлет опроверг обвинения в плагиате: «У меня там есть квадратные скобочки»

Об этом он рассказал в интервью изданию Lb.ua.

Так, отвечая на вопрос о копировании целых абзацев работы авторства Микитенко и Гребенюк, Шкарлет сказал, что это его “творчество”.

“С Микитенко я был исполнителем проекта с 2011-го года по Международному научно-техническому университету. Есть зарегистрированная тема. Это мое авторское право, согласно статье 13 Закона “Об авторских правах”, которая разделяет все смежных правах между всеми авторами. У меня с Микитенко совместный научный потенциал. Я имею право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс”, – пояснил он.

Касательно другой работы, то по словам Шкарлета, он использовал наработки докторанта Ружицкого.

“Есть докторант Ружицкий (соавтор Шкарлета, – ред.) в этой статье, и это тоже его научный потенциал. Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предусматривает, что я мог бы вообще слова не писать. Я формирую концепцию, формирую содержание, цели и задачи. Это вообще не корректно – писать о плагиате в этой части”, – сказал он.

Кроме того, в ответ на фразу о том, что в работах и.о. главы МОН дословно цитируются другие научные работы без указания источника, Шкарлет заявил, что у него там есть “квадратные скобочки”.

“Вы что-то перекручиваете. Там что, ссылок нет у меня? Ну, я не обязан ссылаться на все статьи в интернете, я ссылаюсь только на первоисточник. Вы предвзяты, у меня там есть квадратные скобочки”, – сказал он.