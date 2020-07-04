Об этом он рассказал в интервью изданию Lb.ua.

“Могу рассказать всю историю. Первое, что я сказал Владимиру Александровичу перед началом собеседования, обязательно “вылезет” мой определенный след в отношении Партии регионов. Он есть. В 2010 году меня избрали ректором, в мае я начал выполнять свои обязанности. В сентябре люди из руководства областной администрации мне сказали: “Ты баллотируешься”. Спрос на рейтинговых политиков всегда был, есть и будет”, – рассказал Шкарлет.

По его словам, отказаться от баллотирования он “реально не мог”.

“Объясню, почему. Университет – государственное учреждение. Я не хотел рисковать – если в этой политической части ты отказываешься от чего-то, значит, завтра страдать будет, возможно, весь коллектив”, – пояснил и.о. главы МОН.

Он также отметил, что не читал и не давал интервью, в котором якобы он заявил, что “полностью разделяет взгляды и принципы Партии регионов”.

“Для меня это очень странное интервью. Поверьте, я этого интервью реально не читал. И точно такого не мог сказать. Там написано, что я сказал, что я поддерживаю Партию регионов еще с 2004 года. Но в 2004 -в году я работал только один год в должности ректора частного университета. Мне надо было форматировать учебный процесс, искать помещение, искать преподавателей. В 2007-2009 году я очень плодотворно сотрудничал с Николаем Томенко по целому ряду проектов. Скажите мне, какая стыковка может быть с Партией регионов? Я такой фразы не говорил. Я не давал это интервью. Возможно, там есть вопросы, которые мне задавали, но этот абзац я вообще не помню”, – заявил Шкарлет.

Он также опроверг информацию о дружеских отношениях с Дмитрием Табачником и его заместителем Евгением Сулимой. И подчеркнул, что не поддерживает с ними отношения.

“Я по работе работал с ними. Я работал со всеми министрами, начиная от Згуровского. Не было никаких тесных отношений. Есть фотография с Табачником, которую сейчас вытащили. Слушайте, у меня есть и с Лилией Гриневич фотография, сделанная, когда она мне вручала государственную премию. Почему ее не показали? У меня есть с Сергеем Квитом фотография, как он приехал в наш университет, сидел со мной за одним столом, выступал перед студентами, жал мне руку. Почему эту фотографию не показали? У меня была фотография с покойным Иваном Александровичем Вакарчуком, который пригласил меня к себе в кабинет министра на собеседование как самого молодого профессора. Сказал, что у него ко мне не претензий нету, вручил аттестат профессорский”, – рассказал и.о. министра образования.

Напомним, что исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.

Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.