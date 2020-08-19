Об этом он сказал во время заседания Правительства.

“Мы провели все традиционные и стандартные подготовительные меры к организации учебного процесса. Но сегодня необходимо говорить об особенностях проведения учебного процесса в период пандемии коронавируса. Поэтому сразу хочу дать поручение главам Министерства охраны здоровья и Министерства образования и науки: накануне и после 1 сентября провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина”, – заявил Шмыгаль.

По его словам, очень важно в этом вопросе держать постоянную коммуникацию с местными властями и родителями.

“Важно объяснить, где какие есть угрозы. Где есть проблемы – там необходимо помочь. И до 1 сентября все должно быть готово. Иначе будем принимать радикальные кадровые решения. Безопасность детей и учителей – это главный приоритет в этом учебном году”, – резюмировал глава Правительства.