Об этом он сказал во время заседания Правительства.
“Мы провели все традиционные и стандартные подготовительные меры к организации учебного процесса. Но сегодня необходимо говорить об особенностях проведения учебного процесса в период пандемии коронавируса. Поэтому сразу хочу дать поручение главам Министерства охраны здоровья и Министерства образования и науки: накануне и после 1 сентября провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина”, – заявил Шмыгаль.
По его словам, очень важно в этом вопросе держать постоянную коммуникацию с местными властями и родителями.
“Важно объяснить, где какие есть угрозы. Где есть проблемы – там необходимо помочь. И до 1 сентября все должно быть готово. Иначе будем принимать радикальные кадровые решения. Безопасность детей и учителей – это главный приоритет в этом учебном году”, – резюмировал глава Правительства.
- Ранее в Минобразования озвучили три сценария начала обучения в школах с 1 сентября. Вариант первый (низкий уровень заболеваемости коронавирусом) – посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. Вариант второй (высокий уровень заболеваемости) – образовательный процесс обеспечивается дистанционно. Вариант третий (наиболее вероятный) – средний уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены (то есть смешанная форма).
- В июле в Министерстве образования и науки Украины не исключали, что в связи с эпидемической ситуацией из-за коронавируса обучение в школах частично будет переведено в онлайн. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупреждал, что школам в новом учебном году, вероятно, придется продолжить работу в дистанционном режиме.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября, так как для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей стране.