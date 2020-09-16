Об этом он сказал сегодня во время заседания правительства, сообщает корреспондент #Букв.
По словам Шмыгаля, такой уровень дефицита заложен, чтобы не повышать налоги.
“Миф о неподъемном дефиците бюджета. Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес”, – пояснил он.
Вместе с тем он отметил, что дефицит бюджета на 2021 на 1,5 % меньше, чем в нынешнем году.
“Мы ожидаем увеличения поступлений в государственный бюджет за счет улучшения работы налоговой и таможни, и отказов от прежних коррупционных схем прежних лет. Поэтому рассчитываем на выполнение бюджета”, – резюмировал премьер.
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