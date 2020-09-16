Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, почему Кабинет Министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год дефицит на уровне 6 % от ВВП.

Об этом он сказал сегодня во время заседания правительства, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Шмыгаля, такой уровень дефицита заложен, чтобы не повышать налоги.

“Миф о неподъемном дефиците бюджета. Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес”, – пояснил он.

Вместе с тем он отметил, что дефицит бюджета на 2021 на 1,5 % меньше, чем в нынешнем году.

“Мы ожидаем увеличения поступлений в государственный бюджет за счет улучшения работы налоговой и таможни, и отказов от прежних коррупционных схем прежних лет. Поэтому рассчитываем на выполнение бюджета”, – резюмировал премьер.