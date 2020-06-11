Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков на данный момент демонстрирует успешное управление ведомством, а смена руководства МВД может дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв.

Так, отвечая на вопрос, при каких условиях Кабмин может инициировать отставку Авакова, Шмыгаль отметил, что Парламент не имел замечаний к главе МВД после его отчета в Раде.

“Вы, надеюсь, видели выступление Авакова в Раде. Практически все вызовы происходящие – если сравнивать Кагарлык и Врадиевку, реакция была разной. Поэтому на сегодня Рада отчет министра Авакова приняла. Замечаний нардепы не выразили”, – сказал он.

Премьер отметил, что структурные подразделения МВД на данный момент обеспечивают стабильность в Украине.

“Мы понимаем, что МВД, которое объединяет ДСНС, пограничную службу, полицию, стоят на обеспечении стабильности страны. Поэтому в ситуации, в тех процессах, в которых мы находимся, я сегодня абсолютно понимаю, что нельзя размениваться на политические вещи, нам необходимо управлять кризисами, которые у нас сегодня возникли. Аваков в управлении кризисами демонстрирует хороший опыт и хорошие качества”, – добавил Шмыгаль.