Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв.
Так, отвечая на вопрос, при каких условиях Кабмин может инициировать отставку Авакова, Шмыгаль отметил, что Парламент не имел замечаний к главе МВД после его отчета в Раде.
“Вы, надеюсь, видели выступление Авакова в Раде. Практически все вызовы происходящие – если сравнивать Кагарлык и Врадиевку, реакция была разной. Поэтому на сегодня Рада отчет министра Авакова приняла. Замечаний нардепы не выразили”, – сказал он.
Премьер отметил, что структурные подразделения МВД на данный момент обеспечивают стабильность в Украине.
“Мы понимаем, что МВД, которое объединяет ДСНС, пограничную службу, полицию, стоят на обеспечении стабильности страны. Поэтому в ситуации, в тех процессах, в которых мы находимся, я сегодня абсолютно понимаю, что нельзя размениваться на политические вещи, нам необходимо управлять кризисами, которые у нас сегодня возникли. Аваков в управлении кризисами демонстрирует хороший опыт и хорошие качества”, – добавил Шмыгаль.
- Ранее сообщалось, что в зале Верховной Рады собирают подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
- 5 июня по всей стране проишли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акция утром состоялась под стенами Верховной Рады.
- В центре Киева под стенами Верховной Рады участники акции протеста, которые требовали отставки Арсена Авакова, зажгли файеры и подожгли полицейский автомобиль.