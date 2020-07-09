Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий перечислил уголовные производства, фигурантом которых является пятый президент Петр Порошенко и которые являются бесперспективными.

Об этом следователь рассказал сегодня на брифинге.

“Что касается уголовных производств, которые я считаю бесперспективными. В первую очередь это то производство, по которому я принял решение о его закрытии – по поводу возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже завода “Кузня на Рыбальском”. Производство, которое касается возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала “Прямой”, – отметил он.

Кроме того, Корецкий перечислил следующие производства:

• о вероятном недостоверном декларировании Порошенко доходов в 2018 году;

• о подписании Минских соглашений;

• о деятельности Липецкой кондитерской фабрики;

• о возможном незаконном назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки;

• об отмене распоряжения о выделении земельных участков на территории Николаевской области (которое сейчас расследуется НАБУ);

• производство о Томосе, которое следователь охарактеризовал как “абсолютно бессмысленное”.

“Так называемое производство, которое касается Томоса. То есть уголовное производство по поводу возможных действий Порошенко относительно разжигания вражды при создании Православной церкви Украины. Абсолютно бессмысленное производство”, — подчеркнул Корецкий.

Следователь уточнил, что примерно месяц тому назад по его инициативе уже были закрыты три производства: по поводу несвоевременного назначения судей; производство, связанное с внесением представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Парламенте; производство, связанное с возможным давлением на Окружной административный суд Киева по поводу “ПриватБанка”.

“В процентном отношении 80 %, которые не имеют перспективы и подлежат закрытию. То есть по ним нужно принимать решение о закрытии”, – заявил Корецкий.

Еще два производства (о перевозке картин через границу и “пленок Байдена”) следователей не комментировал, так как “их не видел и не может говорить объективно”.

Он также рассказал, что еще в январе – феврале этого года настаивал на закрытии ряда производств против Порошенко.

“Есть понятие разумных сроков. То есть все следственные действия должны проводиться в разумные сроки, следствие не должно затягиваться… Ориентировочно в конце января – в начале февраля я видел и понимал, что действительно по ряду этих уголовных производств уже нужно принимать решения (о закрытии, – ред.)”, – сообщил он.

(На видео – с 26:00)