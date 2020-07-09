Об этом следователь рассказал сегодня на брифинге.
“Что касается уголовных производств, которые я считаю бесперспективными. В первую очередь это то производство, по которому я принял решение о его закрытии – по поводу возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже завода “Кузня на Рыбальском”. Производство, которое касается возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала “Прямой”, – отметил он.
Кроме того, Корецкий перечислил следующие производства:
• о вероятном недостоверном декларировании Порошенко доходов в 2018 году;
• о подписании Минских соглашений;
• о деятельности Липецкой кондитерской фабрики;
• о возможном незаконном назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки;
• об отмене распоряжения о выделении земельных участков на территории Николаевской области (которое сейчас расследуется НАБУ);
• производство о Томосе, которое следователь охарактеризовал как “абсолютно бессмысленное”.
“Так называемое производство, которое касается Томоса. То есть уголовное производство по поводу возможных действий Порошенко относительно разжигания вражды при создании Православной церкви Украины. Абсолютно бессмысленное производство”, — подчеркнул Корецкий.
Следователь уточнил, что примерно месяц тому назад по его инициативе уже были закрыты три производства: по поводу несвоевременного назначения судей; производство, связанное с внесением представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Парламенте; производство, связанное с возможным давлением на Окружной административный суд Киева по поводу “ПриватБанка”.
“В процентном отношении 80 %, которые не имеют перспективы и подлежат закрытию. То есть по ним нужно принимать решение о закрытии”, – заявил Корецкий.
Еще два производства (о перевозке картин через границу и “пленок Байдена”) следователей не комментировал, так как “их не видел и не может говорить объективно”.
Он также рассказал, что еще в январе – феврале этого года настаивал на закрытии ряда производств против Порошенко.
“Есть понятие разумных сроков. То есть все следственные действия должны проводиться в разумные сроки, следствие не должно затягиваться… Ориентировочно в конце января – в начале февраля я видел и понимал, что действительно по ряду этих уголовных производств уже нужно принимать решения (о закрытии, – ред.)”, – сообщил он.
(На видео – с 26:00)
- Накануне руководитель следственной группы Государственного бюро расследований (ГБР) Олег Корецкий сообщил, что на него оказывалось давление с целью открытия уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко. По его словам, давление на следователей происходило в течение примерно трех последних месяцев.
- По словам Олега Корецкого, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков сам признавал, что в деле против Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки нет состава преступления.
- Олег Корецкий рассказал, что у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой есть сто процентное влияние на “харьковскую команду” Государственного Бюро расследований – Александра Бабикова и Александра Соколова.