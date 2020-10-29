Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский снова нарушил правила парковки: на этот раз у Офиса президента Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По словам Дубинского, он приехал в ОПУ, чтобы отчитаться о результатах местных выборов в Киевской области.

На вопрос журналиста, припарковал ли он сегодня свой автомобиль по правилам, Дубинский ответил утвердительно: “Да, по правилам”.

Вот так Дубинский припарковал свой Mercedes-Benz G 55 AMG. Как видно на фото: вплотную к пешеходному переходу.

Согласно правилам дорожного движения, а именно § 15 пункт 15.9: “Стоянка запрещена на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон”.

Стоит отметить, что черный Mercedes тоже припарковался с нарушениями, но, к сожалению владельца авто рядом не было.

Фото: #Буквы

Напомним, что это не единичный случай нарушения Дубинский ПДД. Всего за прошлую неделю нардеп игнорировал правила трижды.

18 октября журналист проекта “Бигус” Максим Опанасенко сфотографировал автомобиль BMW, припаркованный в неположенном месте, который потом эвакуировали. Этот автомобиль так же является собственностью Дубинского. В ответ на публикацию нардеп оскорбил журналиста: “Машина моя. Штраф оплачен. И не завидуй, лох”.

21 октября авто Дубинского превысило скорость на проспекте Героев Сталинграда, 25. Нарушение зафиксировали в 10:45.

23 октября в 10:21 авто Дубинского превысило скорость на автодороге М 03 (Киев – Харьков – Довжанский).