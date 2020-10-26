Соответствующий сообщение Дубинский опубликовал в Facebook.

“Обиднее всего, что мы просрали Киев. Но я категорически против, чтобы виновной в этом поражении была только Верещук. У проигрыша в столице есть и другие виновники и бенефициары. Об этом скоро поговорим”, — написал он.

Как сообщалось ранее, на выборах в горсовет Киева у “Слуги народа”, согласно данным экзитполов, 3 место — от 9,5 до 10,28% избирателей поддержали эту политсилу.

На выборах городского головы кандидат от “СН” Ирина Верещук получила от 8 до 8,53% голосов. Она идет почти вровень с кандидатом от “ОПЗЖ” Александром Поповым, кандидатом от “Голоса” Сергеем Притулой и кандидатом от “Батькивщины” Алексеем Кучеренко. Тот из них, кто получит больше голосов, в итоге попадет во второй тур выборов и будет бороться за кресло мэра Киева с действующим городским головой Виталием Кличко.