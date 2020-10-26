Соответствующий сообщение Дубинский опубликовал в Facebook.
“Обиднее всего, что мы просрали Киев. Но я категорически против, чтобы виновной в этом поражении была только Верещук. У проигрыша в столице есть и другие виновники и бенефициары. Об этом скоро поговорим”, — написал он.
Как сообщалось ранее, на выборах в горсовет Киева у “Слуги народа”, согласно данным экзитполов, 3 место — от 9,5 до 10,28% избирателей поддержали эту политсилу.
На выборах городского головы кандидат от “СН” Ирина Верещук получила от 8 до 8,53% голосов. Она идет почти вровень с кандидатом от “ОПЗЖ” Александром Поповым, кандидатом от “Голоса” Сергеем Притулой и кандидатом от “Батькивщины” Алексеем Кучеренко. Тот из них, кто получит больше голосов, в итоге попадет во второй тур выборов и будет бороться за кресло мэра Киева с действующим городским головой Виталием Кличко.
- Напомним, кандидатом в мэры Киева планировали стать пять народных депутатов от монобольшинства — Александр Дубинский, Александр Качура, Ирина Верещук, Николай Тищенко и Дмитрий Гурин. По итогам праймериз было решено, что на выборы пойдет Ирина Верещук. Президент Владимир Зеленский, комментируя победу Верещук, заявил, что она симпатичнее по Дубинского.
- В сентябре нардеп Дубинский организовал в Раде сбор подписей за создание в Верховной Раде межфракционного объединения “Киев без Кличко”.
- В октябре стало известно, что Дубинский возглавил список “Слуги народа” на выборах в Киевский областной совет и ведет туда своих журналистов с “1+1”.