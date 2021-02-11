Партия "Слуга народа" сегодня выдвинет спортсмена Василия Вирастюка кандидатом на довыборах в Верховную Раду Украины.

Об этом рассказали источники #Букв в партии.

О баллотировании Вирастюка “слуги” планируют объявить во время сегодняшнего съезда партии.

На нем будет рассмотрен вопрос выдвижения кандидатов на довыборах по двум округам – 87-м в Ивано-Франковской области и 50-м в Донецкой области.

Василий Вирастюк будет баллотироваться по 87-му округу.

Как известно, Вирастюк – украинский силач, обладатель титулов “Самый сильный человек Украины” (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) и “Самый сильный человек мира” (2004), заслуженный мастер спорта Украины и почетный президент общественной организации “Федерация стронгмена Украины”. В последнее время Вирастюк также снимался в фильмах.

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили на воскресенье, 28 марта 2021 года. Необходимость в их проведении возникла после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

По указанному округу также баллотируются: волонтер, доброволец Маруся Звиробий от “Европейской Солидарности”; представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

По 50-му округу “слуги” выдвинут на довыборах главу Покровской РГА Андрея Бондаренко. Ранее он работал в фискальной службе (годовую декларацию за 2018 год заполнил как заместитель начальника отдела ГУ ГФС в Донецкой области).

Стоит отметить, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №50.

Это произошло после того, как внефракционный нардеп Руслан Требушкин по результатам местных выборов, проведенных 25 октября 2020 года, стал городским головой Покровска и сложил полномочия народного депутата.