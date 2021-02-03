Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В президиуме, в частности, находятся нардепы Николай Тищенко и Елизавета Богуцкая.
Возле трибуны находятся нардепы от “СН” Андрей Богданец, Святослав Юраш, Марьяна Безуглая.
“Слуги народа”, вероятно, блокируют подходы к трибуне и президиуму, чтобы работу Парламента не заблокировали нардепы от “Оппозиционной платформы – За життя” (ОПЗЖ) из-за вчерашних санкций.
Так, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, а также телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина“ (номинальным собственником которых является Козак). Санкции предусматривают блокировку вещания всех трех телеканалов (они теперь доступны только на YouTube).
В какой-то момент сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович сумел попасть в президиум и попытался сломать микрофон на месте спикера Парламента Дмитрия Разумкова, но безуспешно.
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, а также телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина“ (номинальным собственником которых является Козак). Санкции предусматривают блокировку вещания всех трех телеканалов (они теперь доступны только на YouTube).
- В 2019 году бывший народный депутат Украины Тарас Козак (фракция партии “Оппозиционный блок”), владелец телеканалов “112 Украина” и NewsOne, стал владельцем телеканала ZIK. Козак является соратником главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За життя”, однако Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не смог доказать связь Виктора Медведчука с покупкой телеканалов.