Народные депутаты от "Слуги народа" сегодня с самого утра заблокировали трибуну и подходы к президиуму в зале заседаний Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В президиуме, в частности, находятся нардепы Николай Тищенко и Елизавета Богуцкая.

Возле трибуны находятся нардепы от “СН” Андрей Богданец, Святослав Юраш, Марьяна Безуглая.

“Слуги народа”, вероятно, блокируют подходы к трибуне и президиуму, чтобы работу Парламента не заблокировали нардепы от “Оппозиционной платформы – За життя” (ОПЗЖ) из-за вчерашних санкций.

Так, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, а также телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина“ (номинальным собственником которых является Козак). Санкции предусматривают блокировку вещания всех трех телеканалов (они теперь доступны только на YouTube).

В какой-то момент сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович сумел попасть в президиум и попытался сломать микрофон на месте спикера Парламента Дмитрия Разумкова, но безуспешно.