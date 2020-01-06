Средства массовой информации Султаната Оман ничего не написали о визите Владимира Зеленского в эту страну и о его вчерашней встрече с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

#Буквы просмотрели основные англоязычные СМИ Омана.

Так, на сайте Times of Oman за последние три дня – нет упоминаний об Украине и о визите Владимира Зеленского на высшем уровне.

Поиск по сайту выдает прошлогодние новости об Украине и то, ссылаясь на другие СМИ.

На странице в Facebook также нет новостей о визите Зеленского.

На сайте Muscat Daily тоже нет сообщений о визите президента Украины и его возможных встречах на высшем уровне. Тут главная новость – это состояние здоровья султана Кабуса бен Саида.

Поиск на Facebook-странице среди новостей за 2020 год также ничего не дал.

Еще одно англоязычное издание Омана – Oman Observer – тоже ничего не пишет о визите Зеленского.

Портал описывает ряд встреч, которые прошли 5 января, но среди них нет делегации президента Украины.

На сайте посольства Украины в Саудовской Аравии, которое также отвечает за связи с Оманом, нет сообщений о встрече Владимира Зеленского с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.