#Буквы просмотрели основные англоязычные СМИ Омана.
Так, на сайте Times of Oman за последние три дня – нет упоминаний об Украине и о визите Владимира Зеленского на высшем уровне.
Поиск по сайту выдает прошлогодние новости об Украине и то, ссылаясь на другие СМИ.
На странице в Facebook также нет новостей о визите Зеленского.
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На сайте Muscat Daily тоже нет сообщений о визите президента Украины и его возможных встречах на высшем уровне. Тут главная новость – это состояние здоровья султана Кабуса бен Саида.
Поиск на Facebook-странице среди новостей за 2020 год также ничего не дал.
Еще одно англоязычное издание Омана – Oman Observer – тоже ничего не пишет о визите Зеленского.
Портал описывает ряд встреч, которые прошли 5 января, но среди них нет делегации президента Украины.
На сайте посольства Украины в Саудовской Аравии, которое также отвечает за связи с Оманом, нет сообщений о встрече Владимира Зеленского с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
- Ранее издание “Страна.ua” опубликовало фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
- Партия “Европейская солидарность” готовит запрос в Офис Президента Украины и Министерство иностранных дел относительно поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Оман.