Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні “Схід“.
Сьогодні, 13 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок ворожого снайперського вогню український військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям.
“На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України”, — сповістили в ОТУ.
5 травня російсько-окупаційні війська 19 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. В результаті отримали поранення двоє українських військових.
1 травня окупанти 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях, один український військовослужбовець отримав поранення.
- 28 квітня на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було узгоджено ідею встановлення перемир’я на Великдень (християни східного обряду відзначатимуть його 2 травня). Але жодних документів узгоджено не було. У підсумку Великдень пройшов без перемир’я.
- 20 квітня ТКГ взяла за основу проєкт доповнень до заходів з посилення режиму тиші на Донбасі, підготовлений Україною.
- Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.
- Крім того, Зеленський заявив, що Україна готова до війни з РФ, хоча й не почне її першою.
- Путін натомість заявив, що готовий прийняти Зеленського в Москві “в будь-який зручний час”, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини.