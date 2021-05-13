Від кулі снайпера незаконних збройних формувань Російської Федерації на Донбасі загинув військовослужбовець ЗС України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні “Схід“.

Сьогодні, 13 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок ворожого снайперського вогню український військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям.

“На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України”, — сповістили в ОТУ.

5 травня російсько-окупаційні війська 19 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. В результаті отримали поранення двоє українських військових.

1 травня окупанти 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях, один український військовослужбовець отримав поранення.