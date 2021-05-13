Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні “Схід“.

Сьогодні, 13 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок ворожого снайперського вогню український військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям.

“На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України”, — сповістили в ОТУ.

5 травня російсько-окупаційні війська 19 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. В результаті отримали поранення двоє українських військових.

1 травня окупанти 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях, один український військовослужбовець отримав поранення.

  • 28 квітня на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було узгоджено ідею встановлення перемир’я на Великдень (християни східного обряду відзначатимуть його 2 травня). Але жодних документів узгоджено не було. У підсумку Великдень пройшов без перемир’я.
  • 20 квітня ТКГ взяла за основу проєкт доповнень до заходів з посилення режиму тиші на Донбасі, підготовлений Україною.
  • Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.
  • Крім того, Зеленський заявив, що Україна готова до війни з РФ, хоча й не почне її першою.
  • Путін натомість заявив, що готовий прийняти Зеленського в Москві “в будь-який зручний час”, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини.