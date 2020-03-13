Об этом сообщают #Буквы.
При этом предусматривается назначение главных санитарных врачей в Автономной Республике Крым, во всех областях Украины, в городе Киеве и в городе Севастополе.
Правительству дается две недели на выполнение данного поручения.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.